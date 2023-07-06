澳洲租金「一而再」飆升 哪些地區升幅最多？

要點： 根據 PropTrack 公布的最新數據，澳大利亞首都城市的租金達到了新高；

在租賃廣告中，6 月季度的租金中位數上升了 2％，達到每周 520 澳元；

過去一年，雪梨和墨爾本的公寓（單位）租金分別上升 19% 及 17.5%。

隨著澳洲抵押貸款持有人繼續應對高昂的房貸，租客亦因而受到波及。





根據 6 月季度房地產分析公司 PropTrack 的新數據，在澳大利亞各地的租賃廣告中，租金中位數上漲了 2％，每週租金達到 520 澳元。





PropTrack 表示，自去年 6 月 22 日以來，租金上漲了 11.8％，當時全國的租金中位數為 465 澳元。





由於租金繼續上升，租住房屋供應不足，可能需要一段時間租戶的壓力才能有所緩解。



首都城市的租金增加了多少？

PropTrack 發現，總體而言，主要首都城市的租金繼續上升，6 月季度上升 5.8％，達到每周550 元。





在過去 12 個月內，增幅達 17%。





雪梨和墨爾本的單位租金增幅最大，比過去一年分別上升 19% 及 17.5%。



澳洲所有首都城市的租金都有所上升。 Source: SBS 如今，雪梨的租金中位數比新冠大流行之前高出 19％，而墨爾本的租金則高出 10.6％。





6 月份，坎培拉和雪梨是租金最昂貴的主要城市，中位價為每周 620美元，其次是達爾文每周 570 元。





增幅最多的城市是墨爾本和珀斯，分別為 4.3％ 和 4％。



澳洲偏遠地區的租金增加了多少？

在澳洲偏遠地區，租金增幅





似乎在緩和，6 月季度的整體價格與以前相同。





這是自 2021 年初以來最慢的年增長率，但租金仍然高於一年前。





偏遠地區單戶住宅的租金中位數較去年上升 8.7%，而單位房屋則上升 6.5%。



單戶住宅的租金中位數為 500 元，每個單位的租金中位數為 426 元，而所有住宅的租金中位數為 480 元。





皇后鎮偏遠地區最昂貴的租金是每周 515 澳元，其次是新州和西澳偏遠地區，每周租金為 500 澳元。



是甚麼導致租金增加？

PropTrack 經濟學家摩爾（Angus Moore）表示，供需之間的關係是導致澳洲租金危機的關鍵因素之一。





摩爾表示，澳洲的租金空置率（衡量目前可用的租金數量）約為 1.5％。





「這意味著對於任何租賃物業，都有很多租房者在尋找它。競爭激烈，租金速度非常快，因此租金正在上升。」



到2023年6月，澳洲地區地區的租金中位數已上升了8.7%。 Source: SBS 「較正常（租金空置率）是 2% 至 3%；任何低於 2% 的情況都被認為是相當大的壓力，而 1% 則有壓力很大。」





摩爾表示，利率上升也是一個原因。更多的人買不起房子，不得不租一間房子。]





他說：「我們看到首次購房者從租房者轉為房主的人越來越少。」





「隨著利率迅速上升，借貸能力下降了多達 30％，因此一群首次置業者放棄了他們買屋的計劃。」



澳洲的租金壓力何時會緩解？

摩爾預計短期內，特別是在首都城市對租房者的壓力中獲得太大的緩解。





他說：「我們可能會繼續看到租金帶來的壓力，尤其是在雪梨和墨爾本。」





「在其他一些城市，我們開始看到一些跡象表明租金增加開始放緩... 因此可能會有一些希望，那裡還有一些希望。」



6 月季度，廣告租金中位數上升至每周 $520，這是對新數據的動力。 Source: AAP / Jono Searle 但是，在接下來的 3 至 6 個月內，可能會有一些緩解。





他說：「我們開始看到更多的投資者活動，更多的租賃物業進入市場，以及出售房屋的投資者減少，至少總體而言，」



房客可以獲得怎樣的支持？

租客諮詢和宣傳機構昆州租戶（租戶昆州）首席執行官 Penny Carr 表示，有需要的租戶每天都會與她的團隊聯繫。





她說，任何感到租金上升壓力的人都應該尋求建議。





她說：「如果人們不確定法律所說的話，或者他們不確定如何應對租金急劇上升，那麼他們應該做的第一件事就是尋求免費建議。」





「對於人們來說，與某人交談並平靜和理性地討論這意味著甚麼以及可以採取的步驟總是很有幫助的。」





她還建議嘗試與房東談判租金增加，並了解州政府提供的補貼或支持計劃。





卡爾認為，州政府和聯邦政府應限制租金增加的金額和頻率。





她說：「我們認為增加租金是合理的，但應該有限制。」



