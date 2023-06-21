【主動出撃】教你點開口要求加人工

要點 在澳洲，你認為自己應得時，可隨時要求加薪。

你可以在工會、同事的幫助下，或自己準備加薪請求。

在提出加薪前，適當的準備工作至關重要，包括尋求建議、掌握薪資狀況和思考加薪的論據。

害怕向老闆提出加工資？你不是獨自一個人。





人力資源專家Kate Gately表示，很多僱員都對此感到不舒服，但其實你不必如此猶豫。「不適感更多是源於他們（自己的文化）與澳洲不同。你是可以要求加工資的。關鍵是要知道如何提出，令結果如你所想。」





雖然不同行業有不同的加薪規定，但僱傭雙方就加薪談判是被廣泛接受的。





樂卓博大學（La Trobe University）的管理學教授Suzanne Young表示，向僱主提出加薪的最佳時機是財年臨尾，即4、5月。



當（公司）準備明年的預算和財務時，就是提出討論加薪的時機，讓它加入到明年的預算中。

有時，每年加薪是法定要求。如果你有簽署僱傭合同，裡面便可能包含了加薪的標準和時間的條款。



我是否合資格加薪？

澳洲大部份行業的薪酬標準都有 公平工作制度 規管，以法律形式進行全國性的保護，包括裁定待遇（award rate），確保特定行業的職位有最低工資保障。





這也適用於有企業協議（enterprise agreement）的公司。該協議是由僱員代表和僱主談判後簽署。





不過，任何打工仔都有權提出大於最低工資上漲幅度的加薪。Young教授說：「他們可以提出更高要求，或者如果他們做的工作超出了所在的薪酬等級，可以提出改變等級，這也能提高工資。」



薪酬缺乏透明度，會造成公司內不同員工群體之間的差異。 Credit: Klaus Vedfelt/Getty Images

如何談判才奏效？

事先在求職網站、行業網絡、自己的職場了解一下薪酬水平，是了解狀況和提高談判效率的必要做法。不過，職場通常對薪金常有一種保密文化，這對年輕員工、女性和少數群體影響最嚴重。





Young教授表示，向相處融洽的同事了解薪酬狀況，有助解決薪酬差異問題並提高大家對薪酬差異的認識。「如果你的公司有工會代表，也可以問他們，因為他們了解整個公司的薪酬狀況。」





全國工人總工會（ACTU）主席奧尼爾（Michele O'Neil）表示，工會代表也知道與你類似崗位的僱員的工資，你可以利用相關數據來進行加薪談判。





她建議打工仔加入工會，作為會員更好地爭取待遇：「即使你的公司沒有協議，你也能加入工會內其他工人，為每名員工爭取談判出一份協議。」



僱員有權分享或拒絕透露自己的薪酬狀況。 Credit: goc/Getty Images 當然，你不必加入工會也能提出加薪。Young教授建議，如果你是單獨要求加薪，應把談判重點放在個人價值上。「重點談你的工作達成了甚麼、有甚麼證據，還有你能否舉出有更高工作效率的例子？」





奧尼爾說，事前準備很重要：「考慮一下討論的內容，比如最後一次加薪是何時、工作可能發生怎樣的變化、是否增加了責任、要在不同的時間工作、工作變得更加緊湊、你學到新技能等等。」



加薪心理學

人力資源專家Karen Gately表示，採用哪種方式來提出加薪，取決於企業類型和上司的工作地方。「如果他們日常坐辦公室，可能去敲門問他們是否方便，就可以開始對話。否則最好是預約個時間。」





提出談話通常是一對一的，但她提醒，不要過分擔憂：「不要在心裡把它當成一個有問題的事情。」





求職網站CareerOne的營運總監Moussa Namini提出以下建議：



掌握知識： 查詢自己崗位的薪酬水平，進行全面的了解

把握時機： 抓住機會提出加薪，或者提前幾個月談判，讓僱主有時間在無壓力下予以考慮

方法得當： 討論時站在僱主的立場，強調為自己加薪可以如何提高公司價值、削減開支

Young教授同意，保持專業務實的態度很重要。



當你提出加薪時，控制情緒很重要，並用證據來支持你的要求，而不是說「我工作很努力」，或者「因為通脹而生活困難」。

「自己要實質上有證據，並且以一種務實的方式呈現，向其他人表明自己正在為公司努力工作，和正在進步。」





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