【墮胎權爭議】美國九歲女童因姦成孕需越州墮胎 其母男友被判終身

一名男子因強姦俄亥俄州一名九歲女童，被判處終身監禁。該案成為全球關注，原因是案中受害女童身處的俄亥俄州限制墮胎，受害人不得不前往美國另一個州墮胎。





被告28 歲富恩特斯 （Gerson Fuentes） 承認在去年的襲擊及強姦受者人。據悉，被是女童母親的同居男友。





法庭文件顯示，富恩特斯在接受警方盤問時承認兩次強奸女童。而女童流產胎兒的 DNA 檢測亦證實被告是胎兒的父親。





事件剛巧發生在美國最高法院廢除了具有里程碑意義，近半個世紀前有關女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）保障婦女終止妊娠的權利的裁決。





在最高法院推翻女性墮胎權之後，女童的家鄉俄亥俄州宣布墮胎為非法，禁止在懷孕約六週後進行墮胎手術，強姦或亂倫受害者也不例外。檢察官稱，醫生對受害女童進行檢查時，女童已懷孕六週零四天。





據美國媒體報導，手術前已滿十歲的受害女童不得不前往印第安納州一家診所進行墮胎手術。





檢察官亦指，調查人員找不到任何證據證明危地馬拉籍的被告富恩特斯在美國合法居留。被告在25年後才能申請假釋，並可能被驅逐出境。他將被要求登記為性罪行者。





富蘭克林法官林奇（Julie Lynch）法庭上指，大家都知道這法庭20年以來對兒童和青少年受侵犯傷害的取態。法官亦拍，按受害人家屬的要求，她沒有進一步斥責被告，雖然她認為這些是「最嚴重」的罪行，但她不會發表評論。





