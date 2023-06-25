美國墮胎法案爭議 澳洲亦起連鎖反應

關於權利的持續爭論的影響已超出美國本身。





祖拉夫斯基（Zurawski）夫妻迫不及待地想當父母。經過一年的生育治療，這對住在德州的夫婦去年五月懷孕。





妻子阿曼達（Amanda）說他們聽到這個消息感到非常高興。她做了三次懷孕測試，因為她不敢相信，她又指夫婦二人感到非常震驚和興奮。真是太令人激動了。





但是在懷孕18周時，她被診斷出胎兒有問題，醫生向她指胎兒無法生存。





阿曼達指，醫生無法干預並提供醫療護理，也就是墮胎，因為胎兒的心還在跳動，而且阿曼達被認為情況不夠嚴重。所以醫生必須等到她的生命受到威脅才可行動。阿曼達指他們只能等待，看看是胎兒的心先停止跳動還是我母親的情況先變得危險，這樣他們才能進行墮胎和提供醫療護理。





三天後，她的健康狀況惡化，嚴重感染導致敗血症。





阿曼達批評這很矛盾，因為法律是為了保護生命，但是是指哪一個生命，阿曼達直言法律肯定沒有保護她的生命，也不能保護那個她自己不能擁有的胎兒。





德州多個州中，現在只允許在母親有生命危險或重大損害的情況下墮胎的州，但這個定義並不明確。





違反此法律的人，包括病人或他們的醫生，會面臨罰款或吊銷執照，甚至可能被判終身監禁。





自從去年六月美國最高法院推翻了1973年的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的歷史性判決，否定美國婦女在憲法上擁有墮胎權，已有14個州通過了近乎完全禁止墮胎的法律，另外六個州的墮胎的限制範圍從懷孕6至20周內進行。





其他幾個州也有類似的禁令，目前被法院暫時禁止實施。但有些州仍然容許合法墮胎，但通常設有保護措施。





根據最新的蓋洛普民意調查(Gallup poll)，69%的受訪美國人表示在懷孕的前三個月內墮胎應該是合法的。





但是，墮胎反對者，例如團體「國家生命權利」(National Right to Life )主席托比亞斯(Carol Tobias)指，墮胎根本不應該是一個選擇。





托比亞斯表示，她希望這個國家能夠出現的情況是，即使墮胎是合法，也沒有女人想墮胎，她會意識到她體內孕育的生命是珍貴而特別，將會讓她的生活變得更好，而不是更差。每個女人都應該表示，不會對自己的胎兒做那樣的事情。



這項推翻裁決也使最高法院受到關注。目前的最高法院成員中佔多數的是保守派。





這項裁決在澳洲也產生了連鎖反應，家庭醫療機構MSI的政策主管科爾賓（Bonney Corbin）解釋。





科爾賓表示，在澳洲，越來越多的人開始談論自己的墮胎經歷。他們與家人和社區中的人討論。他指出現前所未有的反應。遊行和人們的意見，真的促使公眾對墮胎進行更多的討論。





她指，在去年底，他們見到一個關於普及生育保健的參議院調查，這實際上是對澳洲墮胎立法和服務的雙邊回應，並探討如何改善情況。





本周，西澳提出了改革法案，希望與其他州保持一致，將墮胎非刑事化。





在美國，有婦女希望推翻這歷史性的改變。





阿曼達是 13 名婦女和 2 名醫生之一，他們對德州提起首例訴訟，希望取消有關法例。





她指要全體人民團結起來進行對抗，她又認為自己能給人們任何勇氣或空間來實現這一點，她已認為這是一場勝利。





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