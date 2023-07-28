【畢業即失業】南澳港人一度焦慮困擾 籲關注移民心理健康

要點 新移民在抵澳後往往面對就業或學業挫折，抑鬱或焦慮等健康隱患。

有家庭醫生分享，藥物及輔導治療，可大大紓緩焦慮症病情。

華人或礙於傳統觀念，較易忽略情緒健康管理。

負笈澳洲攻讀大學、獲得專業學歷、畢業後一展所長、融入社會落地生根。以上描述，是不少國際學生或移民心目中的「澳洲夢」。然而，從香港移民到南澳阿德雷德的蕭志烽Hugo，融入澳洲的道路卻崎嶇得多。





Hugo於2004年來澳，並於2008年畢業於阿德雷德大學，持有經濟學碩士學位。不過，為爭取一份和他學歷相關的工作，卻曾令他焦慮不已。



可以說，我是畢業即失業。 南澳香港移民蕭志烽

Hugo 說：「從2008年起，我有足足四年無法找到和我專業相關的工作。」



蕭志烽在阿德雷德大學畢業後，足足四年無法找到和與專業相關的工作。 Credit: supplied/ Hugo Siu Hugo坦言，社會人脈的不足、文化隔閡、缺乏本地工作經驗等等，都是不少如他一樣的國際畢業生所面對的困境。加上當年時值2008年的環球金融危機，社會經濟氣氛悲觀，儘管他有著相當高的專業學歷，並一再寄出求職信，卻總是回音渺渺。





他無奈道：「澳洲的僱主卻往往優先聘請有本地工作經驗的求職者，我足足寄出過百封求職信，但卻連實習的機會也得不到。」



在經濟的壓力下，Hugo不得不轉職為的士司機，同時需於餐廳兼職散工，才能勉強經持生計。由於遲遲未能找到能一展抱負的工作，當時Hugo的情緒曾一度相當焦慮。





「我不抗拒的士或餐廳的工作，但最令我心碎的是一次次寄出求職信，卻一次次石沉大海。」



無可避免，思想會變得悲觀，我甚至試過懷疑、否定自己。當時我就不斷反覆質疑，自己到底是否特別不濟的一個。 南澳香港移民蕭志烽

他又坦言：「想到家人辛辛苦苦提供學費多年，我就更加覺得自己難以面對父母的期望。」





Hugo在壓力最大的日子裡，這些疑問不斷縈繞在其腦中，揮之不去。他經歷過失眠、憂心、甚至試過有些日子，整天都沒有出門，也未有與人交談。





雖然當時有嚴重的情緒壓力，幸而Hugo尚未到抑鬱或焦慮症的程度。在那段徬徨尋工的日子，他的太太黃靜欣 Ching 一直陪伴著他，成為他傾訴的對象。





Hugo通過不斷努力嘗試、主動從事義工，拓寬社交圈子，在畢業四年後終於才如願找到一份會計的工作，得以開展其專業生涯。現在他亦回饋社群，在情緒健康方面協助在阿德雷德的新移民。



南澳澳亞基督教會舉辦針對新移民的活動。 Credit: supplied/ Joseph Chu 南澳澳亞基督教會執事朱偉國 Joseph 負責統籌的移民情緒健康講座，即將舉行。Joseph 形容，Hugo的故事是不少國際留學生和新移民的寫照。





他指出，初來埗到的移民，經濟、就業和交友是影響他們情緒的最大壓力來源，「我們見過比Hugo不幸的例子，有些個案因融入社會的道路崎嶇，慢慢發展成抑鬱、甚至走上絕路。」



焦慮症日見普遍

全科醫生劉漢仁就從醫學角度分析，他指出，因焦慮症狀而求診的人士，佔其日常的門診病人達三成之多，而且在疫情之後，求診者更有上升的趨勢。





遭焦慮症狀困擾的人士往往並不了解自己的處境。他們可能認為自己的情況只短暫低潮，因而不願尋求幫助。劉漢仁醫生指出，在這方面，親友的關心和鼓勵，並及早求醫，對處理問題至關重要。



全科醫生劉漢仁指出，遭焦慮症狀困擾的人士，親友的關心和鼓勵，並及早求醫，對處理問題至關重要。 Credit: supplied 他解釋：「如果發現身邊親友突然性情大變、情緒波動、變得寡言、疲憊、失眠、食慾改變等，都可能是焦慮症的徵兆，應鼓勵他們盡早求醫。」





他又強調，華人可能由於傳統文化影響，對精神情緒健康或掉以輕心、或諱疾忌醫，往往反而會令病情迅速惡化。



藥物及輔導雙管齊下

劉漢仁建議，懷疑自己受焦慮問題困擾的人士可先向全科醫生求助，醫生會先透過問卷調查作初步診斷，並視乎個別情況處方藥物及轉介至心理專科或輔導機構，雙管齊下進行治療。





「醫生可能會處方提升血清素的藥物，以產生抗憂鬱功效。」





「轉介方面，精神專科屬於國民保健Medicare的保障範圍，每位求診者可得到最多十次的心理學家Psychologist的面診服務，支付的差額費用（gap fee）只為數十元。而另一治療途徑是通過輔導，部份費用可透過私人醫療保險獲得回扣。」



資深輔導員譚穎詩指出，輔導治療的計劃以人為本，以回應不同的情緒問題需求。 Credit: supplied 資深輔導員譚穎思則補充：「輔導員通過聆聽和溝通，與求診者一起合作，為他們的困境找出解決方案。我們相信每個人都最了解自己的需要，所以治療計劃也是人人不同，去回應不同的情緒需求。」





劉漢仁醫生指：「很多病人在經過藥物和輔導約六星期，情況即有明顯的好轉。」



政府應提供更多協助

回顧當日的經歷，Hugo和Ching就呼籲，政府應加強對國際學生及新移民的支援，從根本上協助他們免受抑鬱或焦慮情緒困擾。



蕭志烽 Hugo 在南澳徬徨尋工日子，幸好有太太黃靜欣 Ching一直陪伴。 Credit: supplied/ Hugo Siu Ching並分享：「正正因為新移民對澳洲的生活不熟悉，相對之下在尋工、求學方面都是較弱勢的一群。我們希望政府能在政策層面提供更多幫助。」





「例如政府可提供資源設立說少數族裔語言的熱線電話，而非只單純提供傳譯服務。這樣，移民在遇有疑難的時候可直接用自己的語言查詢，而不必倚靠民間自發的志願或宗教團體。」





Hugo也補充：「政府希望吸引外來移民，不能單純增加簽證配額，更要考慮以政策或實質支援，鼓勵僱主聘用他們。如能縮短新移民到埗後調適時間，他們就能盡早在其專業崗位上為澳洲作出貢獻。」



移民亦應相信自己的才能，多主動拓寬社交圈子，不斷嘗試，終會找到位置，成為澳洲大家庭的一員。 南澳香港移民蕭志烽Hugo

尋求心理健康緊急支援，可以打 Lifeline 生命熱線電話 13 11 14，或者 Beyond Blue 熱線電話 1300 22 4636 。



也可以瀏覽多元文化心理健康項目 Embrace Multicultural Mental Health ，為多元化背景人士提供心理健康服務組織及機構。







