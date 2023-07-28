【快捷免費報稅】myTax網站全澳使用率偏低

要點 澳洲稅務局的 myTax 網站於十年前推出。

此網站比前身 eTax 更容易使用。

可是大多數澳洲人仍然經會計師提交報稅表。

十年前，澳洲稅務局 (ATO) 創建了 myTax 網站，這是在網上提交報稅表的一種簡易方法。





在2015-16 納稅年度之前有一個名為「電子報稅」(e-Tax) 的選項，但相當複雜，僅勉強好過網上填表。





相比之下，myTax 更簡單、更自動化。全天候 24 小時開放，免費使用，而且通常會在兩星期內退款。





不過，你很可能不會使用。



事實上，澳洲 1500 萬名納稅人當中，不足 36% 的人在 2020-21 年度（稅務局公佈數據最新的納稅年度）使用 myTax 網站報稅。





大約 64% 的報稅表是通過稅務代理人提交的，是「經濟合作及發展組織」（Organization for Economic Cooperation and Development，簡稱OECD）38 個成員國中比率最高的國家之一。





與此同時，只有 0.6% 的澳洲人仍然使用紙質表格。



為甚麼澳洲人很快就接受了由購物以至約會都在網上進行，卻遲遲未能接受 myTax？





某些人，尤其是長者，是因科技而卻步，其他人則可能擔心網絡安全風險。





但對大多數人來說，這是由於稅務系統和流程錯綜複雜，與科技無關。他們認為使用稅務代理更容易，也是獲退稅最多的途徑。





雖然在某些情況下這可能是真的，但在許多情況下這只是一種觀念 — 但若稅務局希要推廣 myTax 的使用，就需要解決這個問題。



myTax 使用率低的原因

我們的調查顯示，大多數使用過 myTax網站的人都認為使用容易。





調查訪問了使用過該系統的193名納稅人。大約四份三的人認為系統清晰易明，並表示會繼續使用。





然而，這些人既然選擇使用該系統，並不能解答其他人不使用 myTax 的原因。





此問題的答案來自其他已發表的研究，尤其是來自調查有關稅制投訴的獨立辦事處「稅務監察長及稅務冤情大使辦事處」（Inspector-General of Taxation and Taxation Ombudsman）以及眾議院稅收常務委員會的研究。提交給這些機構的證據顯示，澳洲人寧願聘用稅務代理人，以免在申報扣減時出錯。



國會委員會在 2018 年對稅務系統進行的調查發現，聘用稅務代理人的比例從1980 年代的約 20% 激增，高峰期佔整體納稅人74%左右：





換言之，是習以為常。儘管系統已經大為改善，但大多數澳洲人習慣依賴稅務代理，並繼續聘用他們。





舉例說，myTax 系統現在通過預先填寫來自政府機構、醫療基金、金融機構和僱主的資料來簡化流程。大約八成的被訪者表示有很大幫助。



解決電子鴻溝

這表示增加使用 myTax 系統的主要障礙來自習慣，以及大眾認為稅務系統太複雜而無法在沒有專家協助下進行操作。





還有小部份人不擅於使用電腦。





這反映在調查中有少數被訪者表示不太可能再使用 myTax，以及稅務局的數據顯示有些人仍然維持使用紙張報稅表。





長者、英語水平較低者、殘疾人士和教育程度較低者，更有可能對此系統卻步。





本文其中一名作者哈比 (Jawad Harb) 是皇家墨爾本理工大學 (RMIT University) 博士研究生。





他獲得皇家墨爾本理工大學相關研究的資助。他是皇家墨爾本理工大學博士研究生，獲澳洲聯邦政府提供的研究津貼獎學金 (RSS-SC) 以完成博士學位。哈比亦為維州聖約翰救護機構擔任義工。





另一作者莫頓 (Elizabeth Morton) 是皇家墨爾本理工大學區塊鏈創新中心的研究員和該大學的稅務講師。





莫頓與新南威爾士大學 (UNSW) 簽訂了合約，聯合為澳洲稅務局提供稅務和加密貨幣的短期培訓。這與本文的主題無關。莫頓尚未獲得與本文內容相關的研究資助，但實際上在此領域進行了研究。







