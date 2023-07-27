全澳基本通脹跌至6%以下 儲銀會否停止加息？

全澳通脹率連續第二個季度下降。





以統計局季度消費者物價指數來衡量的年度通脹率，2022年底達到7.8%的30年高位後，在2023年3月季度下滑至7%，並在6月進一步跌至6%。





該季度結果與最新的按年通脹月度指標一致，自去年 12 月觸及 8.4% 的高點以來，該指標也一直在下降。





6 月的月度指標下滑至 5.4%。





州政府的電費回扣和一些家庭藥品價格的下調，有助降低通脹。





隨著需求的緩和和材料供應問題的改善，新建住宅的價格增長更加緩慢。





相反，保險和其他一些金融服務的費用急劇上漲。





統計局的租金衡量標準（包括真正支付的租金，與更廣泛引用以廣告租金衡量的標準不同）在截至 6 月的按年增長 6.7%，高於 3 月份的4.9%，並且是 2009 年以來的最高水平。



基本通脹下降

為了更好地了解如果沒有這些不尋常和大規模的波動，通脹將會如何，統計局計算了所謂的「基本」通脹來修整平均指標。





這不包括本季度加幅最大的 15% 價格和加幅最小或下跌的 15% 價格。





這個受到儲備銀行密切關注的指標也在下降，目前為 5.9%。





澳洲通脹的下降與美國、加拿大和英國等其他西方國家的趨勢一致。是由於利率上升而緩和供應的樽頸和經濟活動放緩造成。





中國是個例外，幾乎沒有通貨膨脹。





澳洲通脹率的下滑很大程度上反映了經濟增長疲弱。





3月份季度經濟僅增長 0.2%。儲備銀行認為，6月份季度的增長率也只有同樣的水平。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）熱衷於強調他在財政預算中緩解生活開支措施的作用，他說這將有助於國民支付租金、能源費用和託兒費用。





由於政府決定允許一些人以一張藥物處方購買兩個月劑量的藥物，因此從 9月開始，很多常見藥物將變得較便宜。





查默斯表示，6 月季度的通脹率僅為 0.8%，不到 2022 年 3 月季度（即 2022 年大選前）季度最高峰的一半。





雖然他希望通脹更快下降，但澳洲已「取得進展」。



對房屋按揭還款影響

6%的通脹率，低於儲備銀行5月發佈的貨幣政策聲明中6.3%的預測，儘管該預測假設的息口，低於儲銀於6月將官息上調至4.1%。





這使得通脹的下降速度看起夠快，可以在 2025 年中期達到儲銀設定的 2%至3% 的目標區間，儲銀曾表示這是可以接受的速度。





即將卸任的儲銀行長洛菲利(Phil Lowe)在四月時為這個步伐進行辯護，他說：「如果我們能夠在 2025 年中期令通脹率回到 3%，並保留過去幾年實現的大部份就業增長，這比早一年要通脹率回到 3% ，但導致更多失業更好。」





即將上任的行長布洛克（Michele Bullock）也認為，更快地恢復目標可能意味著不必要的失業，她說：





「我們的判斷是，如果我們能夠在合理的時間範圍內，令通脹回到目標水平，同時盡可能多地保留就業增加 ， 那將是一個更好的結果。」





新公佈通脹率下降的消息，不一定顯示儲銀需要進一步提高利率。這表明它仍然走在洛菲利所謂的「狹窄道路」上。





服務業通脹率的普遍上升（部份原因是工資增長加快）可能會引起儲銀的憂慮。目前的低失業率可能會進一步推動工資上漲。





儲備銀行將檢視其商業聯絡計劃的報告，以尋找線索。





但通脹正按其預期下降，而且降速與預期大致相同，這事實可能會使儲備銀行感到安慰。它將在下周二 (8月1日) 舉行議息例會。





在相當長的一段時間內，它肯定不太可能減息。目前通脹率為 6%，仍遠高於 2-3% 的目標。





本文作者John Hawkins是坎培拉大學（University of Canberra）政治、經濟與社會學院高級講師。







