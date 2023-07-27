美國會展開 UFO 聽證 或揭「不明飛行物體」神秘面紗

要點： 一名前情報官員聲稱美國可能自1930年代以來就已經意識到「非人類」活動的存在。

格魯什表示美國正在掩蓋一個不明飛行物回收計劃。

五角大廈否認有關說法。

一名前空軍情報官員格魯什（David Grusch）在美國國會就「不明飛行物體」相關事宜作證，稱美國隱瞞了一個長期存在的計劃，該計劃旨在回收完整和殘缺的不明飛行物，並進行逆向工程。





五角大廈否認了有關說法。





退役上校格魯什早前曾在不同平台披露美國有關不明飛行物的「機密」。因而其在國會的證供更備受矚目，認為是不明飛行物體領域的最新進展。





相較使用大家熟悉的 UFO，美國政府選擇以 UAP「未確認空中現象」以代替。





於的證詞是國會在未確認飛行物體領域的最新進展，美國政府對此使用官方術語“未確認空中現象”（UAP）而非UFO。





雖然研究神秘飛行物或物體的研究通常會引起有關外星人的討論，但近年來的民主黨和共和黨都擔心飛行員目擊的神秘飛行物是與美國對手國家有關，所以他們視之為國家安全問題，並推動進行更多研究。



格魯什表示，2019年時，一名負責不明飛行物體（UAPs）的政府專案組負責人要求他查明所有與該專案組任務相關的高度機密項目。





當時，格魯什被派駐負責運營美國間諜衛星的國家偵察辦公室。





他說：「在履行職務期間，獲悉一項長達數十年的UAP墜機回收和逆向工程計劃，但我無法存取(有關計劃)。」





在被問及美國政府是否擁有有關外星生命的信息時，格魯什表示，美國可能自1930年代以來就已經意識到「非人類」活動的存在。



LISTEN TO 【不明異常現象】懷疑目擊UFO事件過去兩年激增？ SBS Chinese 17/01/2023 05:51 Play

五角大廈否認了格魯什有關掩蓋「該計劃」的說法。





國防部發言人高夫（Sue Gough）一份聲明中表示，調查員未發現「任何可驗證的信息來證實過去或目前存在任何關於擁有或逆向工程外星材料的說法」。





該聲明沒有提及那些未被懷疑是外星物體的UFO。



美國安全航空航天局執行主任格雷夫斯（左）、舉報人、國防部不明空中現象特別工作組前代表格魯什（中）和退役海軍司令弗拉沃爾（右）在作供前宣誓。 Source: AAP, EPA / Jim Lo Scalzo 格魯什表示，他在發現此事後就成為政府告密者，並因挺身而出而面臨報復。





他以正在進行的調查為由，拒絕透露具體的報復手段。





他說：「他們使用的一些手段對我來說是非常殘酷和不幸的，無論從專業還是個人方面都對我造成傷害。」





共和黨代表格羅思曼（Glenn Grothman）主持了這次小組委員會的聽證會，並對觀眾開玩笑說：「歡迎來到本周國會中最激動人心的小組委員會。」





兩黨都對格魯什的說法好奇，而且比其他最近的聽證會更加嚴肅。





兩黨議員向格魯什就他對不明飛行物的研究以及所面臨後果的作出查問，以及他們如何才能更了解政府的 UAP 計劃。





眾議員拉斯金(Jamie Raskin)表示：「我理解你認為我們需要真正具透明度的報告系統，這樣我們才能更清楚地了解外面發生了甚麼。」



