【點解？】原住民不理解指控下 罪名成立面臨判刑

要點 調查發現，北領地和西澳的傳譯員系統未能配合原住民的需要。

法院系統中缺乏傳譯員意味著被告要對他們不理解的指控認罪。

法律界倡議者指出，使用自己選擇的語言去溝通是人權。

一項調查發現，由於法院系統缺乏傳譯員，北領地和西澳的原住民無法在司法制度獲得公義。





根據澳洲廣播公司ABC電台節目《 法律報告》（The Law Report.）的調查，原住民被告遭到拘留，超過必要時間，並且他們對不理解的指控，承認控罪。





報告發現，儘管法律和人權倡議者多年來試圖引起公眾關注第一民族（原住民）語言的問題，但傳譯員系統仍然嚴重不足。





原住民和托勒斯海峽島民社會公義專員 (Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner)奧斯卡（June Oscar）是來自西澳北部Kimberley區小鎮Fitzroy Crossing，說布努巴語(Bunuba)，她向澳洲廣播公司指出，用自己選擇的語言溝通是基本人權。





她在周二(7月25日)晚上播出的節目中表示：「這表明運作這些系統的人缺乏決心和理解，他們無法確保這些權利得到維護，也無法確保他們在公正的制度下運作，這絕對是對他們本身和他們專業的不尊重。」





北領地有 100 多種原住民語言和方言，它們的語法結構、概念和詞彙差異很大。





聘請合適的傳譯員不僅是找到會說該語言的人，還需要考慮重要的文化禮儀。





貝克 (Jennifer Baker) 來自北領地原住民地區Arnhem Land)海岸對開島嶼Milingimbi Island，為北領地原住民傳譯服務的機構工作，該機構還向西澳和南澳提供傳譯員。





她會講 多種原住民語言：Djambarrpuyngu 語、Gupapuyngu 語、Gaalpu 語和 Wangurri 語以及 Yolngu Matha 語。





她說：「有時 Djambarrpuyngu 語言中沒有某個單詞，所以當我們進行傳譯時，我們需要編一個意思匹配的單詞。」





「如果他們問我，他被指控謀殺，我就必須告訴客戶，『他們指控你謀殺』，然後我會用 Yolngu Matha 語向他解釋，用更簡單的術語，因為我們沒有直接表達『謀殺』一詞。」





「但我們會用某種方式解釋它，說……『nee』……就像是，『你打了那個人，但那個人現在已經死了』。」





在貝克的社區中，Yolngu Matha 是第一語言。





她說：「只有當他們面對非Yolngu Matha語的人，才使用英語。」





「我們在家裡不會說英語。」





北領地法院在一份聲明中表示，由於缺乏傳譯員，達爾文地方法院的案件，幾乎每天都會延期。





北澳洲原住民司法機構(North Australian Aboriginal Justice Agency)刑事律師考馬蒂克（Courtney Marthick）表示，很難找到傳譯員，意味著有時原住民在沒有獲得以他們本身語言解釋的情況下，面臨判刑或嚴重指控。





她說：「這本身就是一種不公義，因為這意味著民眾在沒有完全理解發生什麼事的情況下，就來到法庭並面臨一些最嚴重的刑事指控。」







