【70條鯨魚擱淺西澳海灘】動物專家指不尋常 籲民眾勿靠近

事發在星期二早上，有民眾發現大約70條長鰭領航鯨，在西澳偏遠地區Albany以東60公里的Cheynes海灘上擱淺。





澳洲生物多樣性、保護和景點部門的官員對這些鯨魚一整天都靠近海岸感刑到擔憂。





從Cheynes海灘拍攝到的片段顯示，在星期二下午4時前，大片海岸線已被鯨魚覆蓋。



這個海灘公園的擁有人馬什（Allan Marsh）表示，在該地區的虎鯨，可能是導致這些鯨魚為了防禦牠們而聚集在海岸附近。馬什的妻子喬安妮 (Joanne) 表示，他們住在這裡附23年，從未見過這個情景。





其他野生動物專家推測，大量鯨魚擱淺是不尋常，這可能是因為牠們感到壓力而導致。





住在該處的居民亦聚集在海灘上，希望協助鯨魚游回海中心。





西澳國家公園及野生動物服務機關（WA Parks and Wildlife Service）已要求公眾不要靠近海灘或棲息地，並指野生動物專員正處理今次事件。





他們表示：「我們要求公眾與保持距離，不要接近這些鯨魚。」



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