【70條鯨魚擱淺西澳海灘】動物專家指不尋常 籲民眾勿靠近

大約70條鯨魚在西澳偏遠地區Cheynes海灘擱淺，西澳國家公園及野生動物服務機關呼籲民眾切勿靠近牠們。

WA WHALE STRANDING

西澳國家公園及野生動物服務機關呼籲公眾不要接近海灘，並要與這些鯨魚保持距離。 Source: AAP / Allan Marsh

事發在星期二早上，有民眾發現大約70條長鰭領航鯨，在西澳偏遠地區Albany以東60公里的Cheynes海灘上擱淺。

澳洲生物多樣性、保護和景點部門的官員對這些鯨魚一整天都靠近海岸感刑到擔憂。

從Cheynes海灘拍攝到的片段顯示，在星期二下午4時前，大片海岸線已被鯨魚覆蓋。
這個海灘公園的擁有人馬什（Allan Marsh）表示，在該地區的虎鯨，可能是導致這些鯨魚為了防禦牠們而聚集在海岸附近。馬什的妻子喬安妮 (Joanne) 表示，他們住在這裡附23年，從未見過這個情景。

其他野生動物專家推測，大量鯨魚擱淺是不尋常，這可能是因為牠們感到壓力而導致。

住在該處的居民亦聚集在海灘上，希望協助鯨魚游回海中心。

西澳國家公園及野生動物服務機關（WA Parks and Wildlife Service）已要求公眾不要靠近海灘或棲息地，並指野生動物專員正處理今次事件。

他們表示：「我們要求公眾與保持距離，不要接近這些鯨魚。」
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Published 26 July 2023 12:49pm
By Timothy Wu
Source: SBS
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