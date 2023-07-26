澳洲兩大百貨將合併 將減少選擇或提高「性價比」？

兩大澳洲著名零售百貨將合併，集團表示會是對消費者的「好消息」。

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Kmart 與 Target 將會合併。 Source: AAP / Tracy Lo

在周一（7月24日）澳洲西農集團（Wesfarmers）宣佈旗下兩大零售業務 Kmart 及Target 將會合併為一，成為一間雙品牌零售巨頭，預計將會創建一間價值 100 億元的企業。

西農集團警告會有「少數職位被裁撤」，並補充指Kmart首席執行官瓜爾蒂裡（John Gualtieri）將負責日常管理店鋪，而Target總經理皮爾森（Richard Pearso）將轉任在西農集團內擔任新的職務。

當不少澳洲人感到震驚時，西農集團及有專家均表示這對消費者而言是「好消息」，可以為消費者提供更平價的選擇。

Kmart Group的董事總經理貝利（Ian Bailey）在一份聲明中表示：「雖然Kmart和Target一直運作為兩個獨立的業務，但作為西農集團的Kmart Group部門的一部分，我們已經將它們運作得密切相連。」

他表示有關變化得以「支持辦公室的內部重組」。

Kmart 及 Target 合併會否引致大裁員

貝利向《澳洲金融評論報》表示，將會有「少數職位被裁撤」，但主要涉及科技和商品部門。

但他亦表示：「一年后，我們將增加更多的工作崗位。」

他並無進一步說明將有多少個職位被裁撤。

雖然是次合併將涉及精簡人手，但貝利表示：「對於網上商店和5萬名門店團隊成員而言，一切照常。」

對顧客而言　意味甚麼改變？

貝利指公司的重點在於「為成千上萬的顧客提供性價比最高的產品」。

他說：「這種新的運營模式將為兩個品牌帶來更大的規模和生產力，從而更好地為未來的客戶提供更大價值。」

他表示：「 Kmart集團在過去兩周內將近千種商品減價，是受惠於由能夠進行庫存盤點的自動導航機械人在內技術。」

他說，這項技術能夠減少員工在行政職務上耗費的時間，以便將更多時間用於產品開發。

昆士蘭科技大學的零售專家莫蒂默（Gary Mortimer）博士亦表示，這次的計劃將使產品更加負擔得起，為消費者帶來更大的選擇，這對消費者來說是一大勝利。

他補充表示，在現有的Kmart和Target商店裡，幾乎一切都會保持不變，唯一不同之處在於產品的重疊將減少。

莫蒂默向澳媒澳洲新聞網表示：「顧客不會察覺，這兩個品牌仍然會以兩個獨立品牌的方式營運。」

他指「顧客應該期待的最大變化是未來12到24個月內價格會更低。」
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西農集團自2007年開始已經擁有Target同Kmart，是收購Coles Group Limited時的一部分。

當時，公司包括Coles、Kmar及同Target。

2018年，西農集團與Coles拆夥，但保留Kmart同Target。

另外，西農集團旗下業務包括：Bunnings Warehouse、Beaumont Tiles、Officeworks及Priceline。
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Published 26 July 2023 11:10am
By Tracy Lo
Source: SBS

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