【原住民之聲】選民登記「創新高」！公投前緊記更新個人資料

澳洲選舉委員會形容，選民登記人數飆升是一個「民主奇蹟」。

要點：
  • 澳洲選舉委員會表示，目前約有 97.5% 澳洲公民經已登記成為選民。
  • 澳洲選民將在今年較後時間參與「原住民之聲」入憲公投。
  • 登記成為選民的澳洲原住民及托勒斯海峽島民人數錄得大幅上升。
正當澳洲人正準備在今年稍後時間參與「原住民之聲」入憲公投，本地選民登記的比率經已升至歷史新高。

根據澳洲選舉委員會 (Australian Electoral Commission; AEC) 表示，全國選民登記比率已由 2022 年年底的 97.1% 上升至約 97.5%。

選民登記的比率已升至歷史新高，意味今次舉行的入憲公投，將較歷屆任何一次聯邦大選，都擁有更大的民主參與基礎。

根據法例，澳洲公民必須登記成為選民並在選舉及全民公投中投票。
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選舉委員會承認，破紀錄的選民登記率並不意味投票率亦將有所增加，亦不代表選民期待參與公投。

選舉專員羅傑斯 (Tom Rogers) 星期二 (7 月 25 日) 接受澳洲廣播公司 (ABC) 電台節目訪問時說：「選民登記人數高並不代表投票率高。事實上，有時候選民登記率越高，投票率就會越低。」

澳洲原住民及托勒斯海峽島民以及北領地民眾的選民登記比率，均首次超越九成。

相較 2022 年年底，澳洲原住民及托勒斯海峽島民的選民人數，已經增加六萬名。
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18-24 歲年齡組別的年輕選民人數亦創下歷史新高，由六個月前的 87.6% 上升至目前的 90.3%。

羅傑斯表示，澳洲人應為這個結果感到自豪，更形容這是一個「現代民主奇蹟」。

他說：「澳洲的選民登記比率若非全球最好，亦是非常接近最好。我的國際同僚經常到對我們如此高的選民登記率感到驚訝。」
「全國的選民登記數字正不斷上升，各州及領地的選民登記率亦已達到——或接近——歷史高位，傳統上選民登記率較低的社會群體亦正陸續登記成為選民。」

如何更新選民登記資料？

今年較後時間，澳洲選民將在全民公投中決定，是否修改《憲法》承認原住民的地位，以設立「原住民之聲」諮詢機構，就影響原住民族的議題向國會及行政政府作出建議。

目前，公投日期尚未被確定，但
必須在今年 10 月至 12 月期間舉行


任何澳洲 18 歲或以上的公民或合資格國籍人士，均必須
登記成為選民
並確保選民登記資料正確無誤。

選民可透過澳洲選舉委員會網站
查閱並更新個人資料

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登記成為選民時，需要駕駛執照號碼、澳洲護照號碼、國民保健 (Medicare) 卡號碼或澳洲公民號碼核實身份，或要求一名已登記選民核實你的身份。

欲登記成為選民的人士亦可透過
選舉委員會的網站下載
其辦事處領取紙張登記表格
，並在填妥後
交回到選舉委員會辦事處


澳洲法例容許選舉委員會透過另一個政府部門索取選民的個人資料，故委員會可能已經代為登記成為選民或更新選民的個人資料。
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Published 25 July 2023 3:46pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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Australia

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