【原住民之聲】正反論點小冊子逐項數：邊句真邊句假？

要點： 「原住民之聲」入憲公投的官方正反論點小冊子經已被發表。

澳州選舉委員會完全按照其收到的內容發佈小冊子，故當中的內容未經事實查核。

RMIT FactCheck 仔細研究了小冊子當中的內容。

「原住民之聲」入憲公投的官方正反論點小冊子經已在網上發表，並將在稍後透過郵遞派發予全國選民。





但澳洲選舉委員會 (Australian Electoral Commission; AEC) 僅將其收到的資料全部刊載在小冊子中，即表示當中的內容未經 AEC 作事實查核 (fact-check)。





要釐定小冊子內容的真偽存在一定程度的困難，主要由於國會只會在全民公投最終一旦通過後，才會決定「原住民之聲」諮詢機構如何運作等大部份細節。





情況意味，即使目前小冊子當中所寫的內容可能看似危言聳聽或明顯誇大其詞，民眾確實無法將其駁斥或排除其發生的可能性。



故此，SBS 新聞請一直都有監察網上錯誤資訊的皇家墨爾本理工大學 (RMIT) FactLab Cross Check 事實查核專家，評估小冊子的內容。





以下是他們得出的結論。



「贊成」陣營

聲稱：「請投支持票，透過設立『原住民之聲』在《憲法》上承認原住民族。這是一個直接來自原住民及托勒斯海峽島民的想法。」





RMIT FactLab： 「原住民之聲」是《發至內心的烏魯魯宣言》中所提出的機構。該份宣言是得到超過 250 名原住民及托勒斯海峽島民代表當中大部份人的認可。在 2016 至 2017 年間，超過 1,200 名原住民及托勒斯海峽島民的代表，參與了全國 13 次原住民族區域對話，並否決單純在《憲法》上承認原住民的地位...... 反之，他們提出進行結構性改革的三個關鍵元素：聲音、條約、真相 ("Voice, Treaty, Truth")。





聲稱：「『原住民之聲』將負責就原住民及托勒斯海峽島民所面對的議題提供建議，包括改善嬰兒健康、改善偏遠地區的服務等。」





RMIT FactLab： 根據「原住民之聲」的設計原則，「『原住民之聲』將就與原住民及托勒斯海峽島民有關的事務，向聯邦國會及行政政府提供陳述。」



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在「原住民之聲」入憲公投草案獲國會通過後會見傳媒。 Source: AAP / Lukas Coch 聲稱：「長久以來，有誠意的歷屆政府曾經花費數十億元試圖解決問題。但由於他們未有聆聽當地人民的意見，故此並沒有取得持久的改進。」





RMIT FactLab： 假如要指有部份措施或計劃「沒有取得持久的改進」，就必須指明所提及的計劃是甚麼，方能作進一步評估。





聲稱：「在《憲法》上設立『原住民之聲』，將給予其現在及未來的穩定性及獨立性。這意味『原住民之聲』諮詢機構將能提供坦率的建議，而不會被短期政治 (執政輪替) 所影響。」





RMIT FactLab： 新南威爾士大學憲法專家司法學副教授基爾迪亞 (Paul Kildea) 解釋指：「修改憲法給予『原住民之聲』一個保證及確定性。一旦建立，『原住民之聲』需要透過另一次全民公投才能有機會予以廢除。相反，透過立法工作設立『原住民之聲』諮詢機構，則更為脆弱。來屆政府可以透過立法工作予以廢除，即他們只需在眾議院及參議院得到多數票贊成。」





聲稱：「法律專家表示，『原住民之聲』憲法上及法律上都是可行的，且將會強化政府體系。這個機構並沒有否決權，即國會及政府擁有最終的決定權。」





RMIT FactLab： 雪梨大學法學院學者阿爾西奧尼 (Elisa Arcioni) 及埃德加 (Andrew Edgar) 就「原住民之聲」及行政政府權力的分析指出，條文中所提及的「諮詢」角色，是為防止出現法律訴訟，並鼓勵國會問責。「原住民之聲」的設計原則，是得到原住民族公投工作小組所同意，當中清楚表明：「『原住民之聲』機構並無否決權。」



收聽節目 【原住民公投】正反兩陣營刊登論據 內容未經事實查證 SBS Chinese 19/07/2023 07:31 Play

「反對」陣營

聲稱：「『原住民之聲』具體涵蓋了『行政政府』的所有範疇。這意味沒有任何事務是它無法涉獵的...... 最高法院最終將需要決定其權力範圍，而非國會可以控制。這將導致出現法律挑戰、拖延、政府運作失衡的風險。」





RMIT FactLab： 憲法專家小組 (Constitutional Expert Group) 的成員、澳洲法律委員會 (Australian Law Council) 及其他憲法專家都得出相同的結論：「目前提出的『原住民之聲』諮詢機構，並不能向政府提出具約束力的要求，亦沒有否決法案的權力。」社交媒體上有人聲稱，「原住民之聲」諮詢機構可以向最高法院提出訴訟，以強行要求作出某種決定、修改法律內容或改變政府決定 (例如徵用土地或強制賠償等)，都是沒有法律基礎。



反對黨原住民事務發言人普萊斯 (Jacinta Nampijinpa Price) 堅稱，「原住民之聲」將令澳洲以種族劃分而分裂。 Source: AAP / Michael Errey 聲稱：「這將跳入一個未知的境地。這個『原住民之聲』從未經歷試驗階段。世界上亦無相類似的憲法 (規定組成的) 機構。」





RMIT FactLab： 以國會諮詢原住民族的模式而言，不同國家有不同的方法。雖然各有差異，但都遵循《聯合國原住民族權利宣言》第 18 條的國際標準，當中亦包括四項與「原住民之聲」有關的關鍵原則：自決、參與決策、尊重並保護文化、平等及非歧視性。





聲稱：「目前各層級政府中已有數以百計的原住民及托勒斯海峽島民代表組織，今年，政府已向擁有 1,400 名員工的全國原住民機構 (National Indigenous Australians Agency; NIAA) 撥出43 億元款項。」





RMIT FactLab： NIAA 的角色與「原住民之聲」諮詢機構的角色均有所不同。與「原住民之聲」有別，NIAA 並非獨立於政府，亦只能向行政政府提供建議。而「原住民之聲」方面，則與 NIAA 有所分別，完全由原住民組成。同時，與 NIAA 不同，「原住民之聲」入憲一旦獲得通過，這個諮詢機構將由於彼寫入《憲法》，令其存在得到保證。



聲稱：「一個集中的『原住民之聲』諮詢機構將導致偏遠及鄉郊社區的需要遭到忽視的風險出現。『一個全國性原住民之聲將無法代表所有原住民族群發言。』





RMIT FactLab： 原住民族公投工作小組在「原住民之聲」原則中強調，其著眼點在於當地社區，同時亦期望諮詢機構成員將與當地社區接觸。設計原則亦表明，「原住民之聲」的成員將由原住民及托勒斯海峽島民根據當地社區人士的意願揀選，當中亦包括指定的偏遠地區代表。「原住民之聲」諮詢機構的成員將需要與其社區人士接觸，並反映他們的意願。





SBS 與 皇家墨爾本理工大學 (RMIT) 的 FactLab CrossCheck 的網上查核專家團隊合作，以查證一些關於「原住民之聲」入憲公投的指稱。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。