【原住民之聲公投】官方宣傳小冊全澳逐家派 贊成反對兩陣營齊發功

要點
- 分別列出贊成和反對觀點的官方小冊子即將出版。
- 小冊子已於今日星期二在網上刊登，之後會郵寄給全澳每家每戶。
- 小冊子內容未經核查，提醒澳洲人要注意當中可能有錯誤信息。
全澳民眾很快就會收到近 25 年來未見過的郵包（如果有的話）。
在「原住民國會之聲」公投活動正式啟動近一個月後，贊成和反對的觀點均已列出在官方小冊子上。
全澳各地每家每戶的信箱將會收到一份郵包，當中包括贊成及反對雙方的內容，以及這次公投的問題和投票信息。
小冊子是以往公投的傳統宣傳方式，但今次幾乎被棄用。
甚麼人會收到小冊子？內容是甚麼？內容可信嗎？
誰會收到？何時收到？
家家戶戶都會收到。
澳洲選舉委員會AEC（Australian Electoral Commission）已於今日星期二（7月18日）上午，在網上發布這兩本小冊子，之後再印刷和郵寄超過 1200 萬份實體小冊子。
選委會表示，這工作將在「未來數星期內」展開，並必須在公投舉行至少兩星期前開始。具體日期仍未確定。
聯邦執政工黨最初對是否派發小冊子猶豫不決，認為澳洲在上次在 1999 年舉行公投後，現在用小冊子宣傳已經過時。
澳洲原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 一直是贊成派的關鍵人物。 Source: AAP / Lukas Coch
不過在聯邦在野兩黨聯盟的堅持下，工黨最終妥協，在國會通過有關公投機制的法案。
這也是一項巨大的翻譯工程。選委會冀將之翻譯成 55 種語文，其中包括 20 種原住民語言。
SBS中文獲悉，上述語文翻譯版本可能在本周較後時間發佈。
內容是否可信？
小冊子內容未經事實查核（fact-checked）。
選舉委員會表示其角色純粹是作為「郵箱」，將按照提交的內容原文（即使有拼寫錯誤等）派發小冊子。
但選委會提醒澳洲人留意當中可能有錯誤信息或誤導的講法，並指可參考「停下來思考」 的指引。
該事實清單指：「包括引起憤怒或恐懼等負面情緒的強烈語言，可能使內容更加廣為瘋傳。假如看到一些令你產生強烈情緒反應的內容，請停一停、想一想。」
贊成派小冊子內容
內容概述了投票支持「原住民之聲」的三大原因：
- 憲法承認澳洲原住民並尊重有 65,000 年歷史的文化和傳統
- 聽取原住民就影響他們的事務，提出的建議，以改善政府決策
- 在原住民健康、教育、就業和住屋方面取得更好的成果。
內容開頭是：
「為原住民和托勒斯海峽島民以及所有澳洲人，有更美好的將來投贊成的一票。為團結、希望和做出積極的改變投贊成的一票……只有你才能實現此一改變 」。
小冊子的內容曾諮詢過工黨、綠黨、親「原住民之聲」的自由黨議員和許多獨立人士的意見。
反對派小冊子內容
內容概述了投票反對「原住民之聲」的四個主要原因：
- 有風險，因為「沒有什麼問題是解決不了的」，而且
- 未知，因為尚未向澳洲人提供足夠的詳情
- 在分歧，因為會在憲法中增加種族因素
- 永久的，因為除非通過另一次公投，否則無法撤回。
內容重申了「原住民之聲」可能會在最高等法院掀起訴訟浪潮的講法，但這論點在四月份已遭聯邦律政部首席法律顧問 多納休 (Stephen Donaghue) 反駁。
小冊子在結尾說：「這是邁向未知的一步。『原住民之聲』未經過測試……如果你不知道，就投反對票。」
反對派陣營觀點各異，是否覆蓋全面？
答案是「不」。
但小冊子中概述的論點是唯一會發送到每家每戶的論點。
獨立參議員科普 (Lidia Thorpe) 沒有就反對派小冊子的內容接受過諮詢，她反對「原住民之聲」的理由與小冊子所述截然不同。
科普認為「原住民之聲」走得不夠遠，只會認同她稱之為「非法」的憲法。
由獨立參議員科普 (Lidia Thorpe) 領導的「原住民主權運動」將發表自己的論點。 Source: AAP / Lukas Coch
據SBS 新聞了解，由科普領導的「原住民主權運動」（Blak Sovereign Movement）將於本周內在網上發表其反對「原住民之聲」的論點，但並非在選委會的網站發佈。
一國黨領袖韓珍 (Pauline Hanson) 此前亦揚言要出版她自己的小冊子，稱兩黨聯盟「忽視」了反對「原住民之聲」的少數黨派及獨立議員。
小冊子會改變到什麼嗎？
目前仍然是未知之素。
民意調查顯示，「原住民之聲」的支持率正在下滑，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）對小冊子能否扭轉劣勢存有一絲寄望。
他本周一對天空新聞台（Sky News）表示：「我認為理由十分充分……我相信會產生重大的影響。」
不過，1999 年澳洲人上一次舉行公投時，社交媒體和 24 小時新聞仍未存在。
鑑於過去幾個月有關「原住民之聲」的新聞不絕於耳，目前尚未清楚這些小冊子會有什麼影響（如果有的話）。
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