【嚴重超支】維州放棄主辦 2026 年英聯邦運動會

要點： 維州州長安德魯斯表示，主辦 2026 年英聯邦運動會的成本預算大幅飆升至接近 70 億元。

因此緣故，維州將放棄主辦該屆運動會。

安德魯斯認為，僅 12 天的活動不值得花這筆大額金錢。

安德魯斯星期二 (7 月 18 日) 表示，由於成本大增，決定取消 主辦 2026 年英聯邦運動會 的計劃。





該場原定在維州多個偏遠地區舉行的英聯邦運動會，原本預算耗資約 26 億元。但安德魯斯表示，目前估算將為 60 至 70 億元，較本來大增接近兩倍，認為對於一個 12 天大型活動而言花費過大。





他表示，僅 12 天的活動不值得花這筆大額金錢，形容主辦運動會「高成本無益處」。





安德魯斯說：「這並非一個艱難的決定，因為我們不會為一場 12 天的運動會，拿出 60 至 70 億元。」



安德魯斯向記者說：「目前已變得更清晰的是，主辦 2026 年運動會的成本並非原先預算且已撥備的 26 億元，當中絕大部份均仍未被花費。」





「我不能向大家說，我有信心 (目前) 這個 70 億元的估算將是適當、足夠以舉辦運動會。我認為，(最終成本) 可能會更高。」





安德魯斯繼而宣佈，為維州偏遠地區撥出超過 20 億元的款項，用作房屋、體育設施基建及發展旅遊業。





當中，將包括約 10 億元的款項，用以興建 1,300 個全新社會及可負擔房屋。





他說：「我們 (政府) 會在住屋、醫療、教育等方面，來體現 (英聯邦運動會) 的文化價值。」



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安德魯斯表示，將原先款項用於興建偏遠地區的基建設施，能較主辦運動會帶來「更長遠的利益」，因為臨時選手村可能會在運動會完結後被拆卸。





他說：「我不會剝奪醫院及學校的資金，來撥款主辦一項較去年估算費用超出兩倍的活動。」





而英聯邦運動會當局則已獲悉維州終止合約的決定，將在倫敦商討後續處理辦法。





安德魯斯並未有透露目前已就申辦運動會所花費的金額，亦未有透露終止合約的賠償金額。





維州反對黨領袖佩蘇托 (John Pesutto) 向澳洲廣播公司 (ABC) 說：「今天是維州真正令人遺憾的一天。」





他認為，有關決定是「對維州偏遠地區的背叛」。





他說：「取消 (主辦) 英聯邦運動會將嚴重損害維州作為全球體育賽事領導者的聲譽。」





維州政府於 2022 年宣佈 ，2026 年英聯邦運動會將在維州偏遠地區的多個城鎮舉辦，包括 Ballarat、Bendigo 及 Shepparton。





當地民眾都期望，維州主辦英聯邦運動會，將能為當地帶來重要的體育文化資產，包括全新的體育設施。





安德魯斯當時表示，2026 年的英聯邦運動會將是「獨一無二」的。





