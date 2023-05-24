【輸多贏少？】維州財案：你是贏家還是輸家？

維州政府公佈的預算文件預測，在截至 6 月 30 日的 2022-23 年財政年度，維州將出現 103 億澳元的赤字，下一財年則將出現 40 億澳元的赤字。





文件同時亦預料，到 2026-27 年財政年度，維州將恢復到 12 億元的營運盈餘。但同年，維州的淨債務仍將達到 1,714 億元，幾乎佔全州生產總值的 25%。



維州政府公佈新一年財政預算案，輸家比贏家多。 Source: AAP / AAP

以下是維州 2023-24 年度財政預算案當中的贏家與輸家：

贏家：

小企業 ：小企業的薪資稅免稅門檻將在兩年內由 70 萬元提高至 100 萬元。帕拉斯表示，一個負擔 100 萬元員工工資的企業，每年將節省 14,550 元。他說：「任何支付薪資水平低於 360 萬元的企業都會從中受益，所以中小型企業將成為這些安排的主要受益者。」





非住宅物業業主 ：政府將取消商業和工業物業的印花稅，並以每年的房產稅取代。政府表示，此舉將為維州經濟注入 500 億元。





學徒 ：政府將為豁免學徒的汽車登記費用，每年為他們節省多達 865 元。





新生嬰兒父母 ：對新生嬰兒父母的資助金將超出原先預算，同時州政府將為參與項目的三至四歲兒童提供免費幼兒園課程。





建築商倒閉的受影響業主 ： 從 2024 年 1 月 1 日起，當因建築商破產而需要額外房屋建築時間時，維州稅務專員將能延長正在建設或裝修土地的土地稅豁免兩年。



輸家：

大企業 ：在全國合共支付超過 1,000 萬元工資的企業，將需額外支付工資稅。這將影響維州 5% 的企業，在四年內為維州庫房籌得 39 億元。這個政策將持續到 2033 年。





房地產投資者和度假屋業主 ：這些業主將平均多付 1,300 元土地稅。這筆稅款預計將在未來籌得 47 億澳元，所有的土地稅豁免將進一步適用。





缺席房產所有者 ：不在澳洲的業主所需要繳付的附加稅將由 2% 上升至 4%，與新州的稅率一致。





公共服務 ： 截止 2024 年 6 月，維州的公共服務部門將在一年內減少多達 4,000 個工作崗位，主要削減後勤、顧問和勞動僱傭崗位。薪酬增長將被限制在 3%。帕拉斯表示，裁員將總共節省 50 億澳元。





通勤者 ： 政府已經暫停 100 億元的墨爾本機場鐵路項目和智朗 (Geelong) 快速鐵路。





商家和工人 ： 政府將提高 Workcover 的保費，並削減對壓力或職業過勞者的延長福利。從 7 月 1 日起，企業將根據該計劃支付平均 1.8% 的賠償金，而非 1.27%。





英聯邦運動會 ： 預算中沒有為 2026 年英聯邦運動會撥出新款項。





私立學校家長 ： 維州的私立學校將在明年被剝奪長期以來的工資稅豁免權。該項措施將在三年內為維州帶來超過 4.2 億元的收入。





木材行業 ： 本地木材行業將於 2024 年 1 月 1 日關閉，比原定時間提前六年。





