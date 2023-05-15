澳洲道路死亡人數升 數據：與「全國道路安全戰略」越行越遠

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澳洲道路變得越來越「致命」，最新的道路死亡人數涵蓋截至 3 月 31 日的 12 個月，顯示道路死亡人數增近 6%，死亡人數明顯高於疫情大流行之前，並且低於「全國道路安全戰略」目標。詳情請收聽這節由蔡苡雯和盧婉霞主持【時事報導】。 Credit: road rules

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澳洲道路變得越來越「致命」，最新的道路死亡人數涵蓋截至 3 月 31 日的 12 個月，顯示道路死亡人數增近 6%，死亡人數明顯高於疫情大流行之前，並且低於「全國道路安全戰略」。

澳洲道路變得越來越「致命」，最新的道路死亡人數涵蓋截至 3 月 31 日的過去12 個月，顯示道路死亡人數增近 6%，死亡人數明顯高於疫情大流行之前，並且低於長期安全目標。

根據澳洲汽車協會（AAA）的獨立監測，截至 2023 年 3 月的全國道路死亡人數達到 1,204 人，比前 12 個月增加了 67 人。

在死亡總人數中，司機死亡人數為 557 人，比上年的 545 人增加了 2.2%；乘客死亡人數為 189 人，比上年的 182 人增加了 3.8%。

行人死亡人數增加了 22.6%，去年上升至 163 人，而摩托車手死亡人數上升了 7% 至 246 人。

這也遠遠超過各州和領地計劃10年內將道路死亡人數減半的目標。

根據最新澳洲汽車協會數據，道路死亡人數自2001年以來增加了約10％。

除了新州和北領地，每個州和領地的道路死亡人數在過去的12個月中都有所增加，引發了對「全國道路安全戰略」未能減少澳洲道路死亡人數的擔憂。
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澳洲實現國家道路安全戰略目標，係通過這 10 年，即到 2030 年，將道路死亡人數減半，並將嚴重受傷的數字減少 30% 。目標還包括到 2030 年沒有七歲或以下兒童死亡。但這個目標似乎已經偏離愈來愈遠。

北領地的道路死亡人數雖然減少了 14%，但仍是人均道路死亡率最高的地區。在西澳，死亡人數增幅為 16.9%。而在首都地區，死亡人數增幅為 70%，由10人增至17人。維州、南澳和塔州的道路死亡人數分別各增了 9% 左右。

各州份中，其中只有新州達標。在2021年前將道路死亡人數減半。然而，過去12個月新州亦沒有取得進展，道路死亡人數與前一年相同，死亡人數為 289 人，是唯一有望實現國家道路安全目標的州。

根據澳洲汽車協會的分析，目前澳洲道路死亡數字，距離 2030 年道路安全戰略目標的仍高出 19%。
幼兒死亡的比率仍然居高不下。過去 12 個月，有 18 名 7 歲以下兒童死於道路交通事故，與上年持平，比 2030 年目標設定時高出 12.5%。
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其實新州經歷了 2022 年上年暴雨、洪災，加上新冠疫情限制放寬後，道路死亡人數已從 2021 年的歷史低點逐步回升。

新州政府指，2022 年總共有 288 人死於道路交通事故，高於 2021 年的 275 人，但仍低於新冠疫情前每日1 人死亡的平均水平。

新州交通安全、環境和監管部副部長麥卡錫（Tara McCarthy）今年初表示，去年新州道路死亡率是 100 年來第三低，但新州政府致力於到 2050 年將道路死亡人數減少到零。

超速駕駛是新州去年 40% 以上道路死亡事故的主要因素，而 20% 來自酒精或藥物影響駕駛，疲勞駕駛是 14% 車禍死亡的原因之一。

為什麼「全國道路安全戰略」會缺乏進展？

澳洲汽車協會促使呼籲聯邦政府採取更多措施。 協會董事總經理 布德利（Michael Bradley）表示，政府未能引入適當的評估系統來解決問題。

布德利表示，在過去的五年中，道路死亡人數增加了，缺乏道路創傷數據報告（ road trauma data reporting ）令我們難以理解這趨勢的原因，並確定預防措施。

由於缺乏數據，根本無法跟蹤各州和領地承諾改善的幾個目標，包括CBD 地區的死亡人數，減少道路和國家公路上的嚴重受傷人數，以及高速道路死亡人數。

協會敦促聯邦政府使向各州提供資金，改善和共享道路事故數據。
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事實上，在去年的聯邦選舉前，時任交通部長載斯（Barnaby Joyce）曾警告，這個「全國道路安全戰略」無法實質減少道路死亡率，並退回計劃作改善。

而去年年底，基建和交通部門在一次會議上，已同意了一項於2023年至2025年執行的新的行動計劃，並已重新提交「全國道路安全戰略」給小組重新審議，“修訂和加強”了戰略。

新戰略亦承諾每年會進行一次 進展報告 和 定期數據報告。

上周，澳洲全國農民聯合會（National Farmers Federation）稱，聯邦預算中用於農村道路的資金“不足”，並且政府忽視了農民聯合會呼籲提供緊急資金，以修復因洪水損壞的農村道路。

聯邦政府表示，目前正在研究其公共基礎設施投資計劃。


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