多間電力公司通知客戶加價 8月起電費漲逾兩成

澳洲最大之一的能源企業EnergyAustralia今日（7月18日）去信部份客戶，稱澳洲的「電力供應成本已整體上漲」，因此從8月1日開始，電費將隨之大幅增長。





雪梨南區一名居民所收到的信件內，該公司預計當地家庭的電費將按年增加大約305元，總共達2640元。「這是基於新的收費標準，以及對平均用電6818千瓦時的居民消費者或Ausgrid電網地區的統一負荷而言。」





「新的收費比（上一財年的）默認市場報價（DMO）高22%，但若你及時繳費，價格只會高3%。任何合資格的折扣都會被包含，你實際支付的費用將取決於你所用的電量。」



默認市場報價由澳洲能源監管機構（Australian Energy Regulator）制定，是新州、南澳及昆州東南部零售商可以收取的最高價格水平。





當局已於今年5月確定，把 電費上限從7月1日起上調 19.6% 至 24.9%不等，從而允許電力公司加價。





「我們意識到這對你和很多客戶而言，可能不是受歡迎的消息。我們致力於提供支持，幫助你處理相關改變帶來的影響。」



