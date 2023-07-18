多間電力公司通知客戶加價 8月起電費漲逾兩成

澳洲最大之一的能源企業EnergyAustralia今日（7月18日）去信部份客戶，稱澳洲的「電力供應成本已整體上漲」，因此從8月1日開始，電費將隨之大幅增長。
雪梨南區一名居民所收到的信件內，該公司預計當地家庭的電費將按年增加大約305元，總共達2640元。「這是基於新的收費標準，以及對平均用電6818千瓦時的居民消費者或Ausgrid電網地區的統一負荷而言。」
「新的收費比（上一財年的）默認市場報價（DMO）高22%，但若你及時繳費，價格只會高3%。任何合資格的折扣都會被包含，你實際支付的費用將取決於你所用的電量。」
默認市場報價由澳洲能源監管機構（Australian Energy Regulator）制定，是新州、南澳及昆州東南部零售商可以收取的最高價格水平。
當局已於今年5月確定，把19.6% 至 24.9%不等，從而允許電力公司加價。
EnergyAustralia的信件解釋，「基本上由於通脹」，都在增加，因而導致此次加價。
「我們意識到這對你和很多客戶而言，可能不是受歡迎的消息。我們致力於提供支持，幫助你處理相關改變帶來的影響。」
EnergyAustralia在澳洲東岸為160萬人口供電。九號台指，本月已有多間電力供應商通知客戶加價，包括Discover Energy和Origin。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。