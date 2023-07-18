【緊急警報】一麻疹患者曾在維州及昆州多處活動 衛生當局警告市民要提高警惕

因為一名男子早前在不知情的情況下感染了麻疹並曾經到過兩個州的機場及一些繁忙地點，衛生當局敦促曾經到過有關地點的市民要留意是否有出現麻疹症狀。





該名男子曾經於 7 月 2 日星期日乘坐澳航 QF40 航班從雅加達飛往墨爾本，然後轉乘 7 月 3 日 上午 9 點 50 分的QF610 航班，從墨爾本飛往布里斯本。





該名男子於7 月 3 日星期一早上 6.20至 9.50 分在墨爾本Tullamarine機場的國際航空大樓 (T2) 和澳航國內航空大樓 (T1) 轉機。





維州衛生部敦促曾經在以上時間在有關機場航空大樓的人要在7 月 21 日前密切留意自己是否有出現麻疹症狀， 因為有關症狀通常會在感染後 7 至 18 天內出現。





由於該名感染者亦曾經在 7 月 2 日及3 日分別到過多個不同地方，包括位於昆州布里斯本北區的 Kippa-Ring 購物中心和 Redcliffe 醫院的急症室 ， 因此，昆州衞生當局亦警告市民要留意， 如果出現症狀，就盡快尋求醫療，並戴上口罩及提前打電話給醫生診所，以確保能夠與其他人隔離。





麻疹是一種傳染性極強的病毒，很容易通過未接種疫苗的人傳播。 幼童和免疫系統較弱的人的風險最大。





麻疹最初的症狀包括發燒、流鼻涕、咳嗽和結膜炎，然後出現皮疹。





麻疹通常在出現病徵後三到四天從面部開始出現皮疹，然後蔓延至身體其他部位。





維州首席衛生官薩頓（Brett Sutton）表示：『我們建議曾在任何該病人到過的地點的人士要監察是否出現症狀，如果有症狀出現和感到不適，就要立即看醫生。』





他說：『最近在維州發現的麻疹病例是在一些未完全接種麻疹疫苗、曾經出國旅行或與回國的海外旅客有過接觸的人中發現的。 由於接種疫苗比率高，因此麻疹在澳洲很少出現。』





薩頓又補充說：『計劃出國旅行的人應確保他們已接種適當的疫苗，包括之前沒有接種過兩劑麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 （MMR ）。』





昆州衛生局亦建議，任何 在1966 年或之後出生的人士，如果沒有接種過兩劑麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗或已證實患有麻疹的人士，應該前往見醫生並接種麻疹疫苗。



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