【原住民之聲】總理將支持下滑歸咎於生活開支 部長未答應參與公開辯論

最新一項 Newspoll 民調結果顯示，受訪者中支持的比率，反對的比率達 48%。
而另一項由 Resolve Strategic 為九號報章集團於上月獨家進行的民調亦顯示，「原住民之聲」的支持度亦已由一個月前的 53% 下跌至少於半數的 49%，反對率則由 47% 上升至 51%，是該組織進行同類型調查以來反對的比率首次超越贊成。
當被問及多項民調都顯示民眾支持「原住民之聲」的比率正不斷下跌，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，支持下滑是由於民眾目前正專注於「其他議題」。
他星期三 (7 月 19 日) 接受雪梨 2GB 電台訪問時說：「民眾將在公投正式舉行時專注 (這個議題)。目前他們專注於其他的議題，相對理所當然。」
他說：「我們承認，民眾目前生活艱苦。」
至於處理「原住民之聲」入憲公投表現的評分，則為 -7%。但這個議題並不在選民目前最為關心的十大議題之中。
艾巴尼斯受訪時續指：「沒錯，的確 (支持公投的比率正在下跌)，但目前坎培拉政界人士中正進行辯論，同時傳媒亦正講解 (『原住民之聲』諮詢機構) 不會觸碰的議題。」
「目前正有一個機會 (讓公眾更清晰地理解公投的內容)。昨天 (7 月 18 日; 星期二)，一份詳述正反雙方論據的小冊子已被出版。」
有關的官方宣傳小冊子將在公投前寄予全國超過 1,250 萬個家庭，但。
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公投日子漸近 你對原住民國會之聲認識多少?
SBS Chinese
17/07/202304:46
艾巴尼斯說：「我認為，當選民真正閱讀公投提出的問題，並閱讀正反雙方的論點，我有信心他們也會認同：『若非現在 (成立原住民諮詢機構)，還要等到何時』。」
他補充：「這是關於三件簡單的事：承認 (原住民地位)，以及更重要的，要達致更好的 (縮窄差距) 成果，並在一些影響澳洲原住民的議題上聆聽他們的意見。」
主持福特漢姆 (Ben Fordham) 其後質問，為何政府不能透過立法成立原住民諮詢機構，反而要將其寫入《憲法》，令這個諮詢機構成為一個永久性組織，即使及後發現當中存在問題亦無法予以廢除。
艾巴尼斯回應時表示，設立「原住民之聲」並非他自己的想法。他說：「這是澳洲原住民提出的請求。而這並非單單是為 (得到) 象徵意義上的承認，而是希望能為他們的生活帶來實際的改變。」
與此同時，原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 未有證實會否接受邀請，就「原住民之聲」公投的提案進行公開辯論。
反對黨原住民事務發言人普萊斯 (Jacinta Nampijinpa Price) 星期二表示，希望與貝妮就「原住民之聲」入憲公投與貝妮進行一場辯論。
貝妮的一名發言人在回覆《澳大利亞人報》查詢時表示，未有證實貝妮是否願意或是否計劃就「原住民之聲」與普萊斯進行辯論。
發言人僅表示，貝妮「專注於前往全國各地並與當地民眾交談，討論為何有必要設立『原住民之聲』，以及這個機構將如何改善原住民及托勒斯海峽島民的生活。」
發言人說：「上星期，她到了朗塞斯頓 (Launceston)、Albany、Port Hedland、Kununurra 及 Broome。下星期，她將前往 Wodonga 及阿德雷德。」
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