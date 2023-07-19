【原住民之聲】總理將支持下滑歸咎於生活開支 部長未答應參與公開辯論

而另一項由 Resolve Strategic 為九號報章集團於上月獨家進行的民調亦顯示，「原住民之聲」的支持度亦已由一個月前的 53% 下跌至少於半數的 49%，反對率則由 47% 上升至 51%，是該組織進行同類型調查以來反對的比率首次超越贊成。





當被問及多項民調都顯示民眾支持「原住民之聲」的比率正不斷下跌，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，支持下滑是由於民眾目前正專注於「其他議題」。



他星期三 (7 月 19 日) 接受雪梨 2GB 電台訪問時說：「民眾將在公投正式舉行時專注 (這個議題)。目前他們專注於其他的議題，相對理所當然。」





他說：「我們承認，民眾目前生活艱苦。」





此前， 另一項民調亦發現 ，受訪民眾認為聯邦政府處理得最差的議題是應對房屋供應短缺的策略，其次是提供 生活開支 紓困措施方面的表現，兩者的評分分別為 -58% 及 -50%。





至於處理「原住民之聲」入憲公投表現的評分，則為 -7%。但這個議題並不在選民目前最為關心的十大議題之中。





艾巴尼斯受訪時續指：「沒錯，的確 (支持公投的比率正在下跌)，但目前坎培拉政界人士中正進行辯論，同時傳媒亦正講解 (『原住民之聲』諮詢機構) 不會觸碰的議題。」





「目前正有一個機會 (讓公眾更清晰地理解公投的內容)。昨天 (7 月 18 日; 星期二)，一份詳述正反雙方論據的小冊子已被出版。」





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艾巴尼斯說：「我認為，當選民真正閱讀公投提出的問題，並閱讀正反雙方的論點，我有信心他們也會認同：『若非現在 (成立原住民諮詢機構)，還要等到何時』。」





他補充：「這是關於三件簡單的事：承認 (原住民地位)，以及更重要的，要達致更好的 (縮窄差距) 成果，並在一些影響澳洲原住民的議題上聆聽他們的意見。」



主持福特漢姆 (Ben Fordham) 其後質問，為何政府不能透過立法成立原住民諮詢機構，反而要將其寫入《憲法》，令這個諮詢機構成為一個永久性組織，即使及後發現當中存在問題亦無法予以廢除。





艾巴尼斯回應時表示，設立「原住民之聲」並非他自己的想法。他說：「這是澳洲原住民提出的請求。而這並非單單是為 (得到) 象徵意義上的承認，而是希望能為他們的生活帶來實際的改變。」





與此同時，原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 未有證實會否接受邀請，就「原住民之聲」公投的提案進行公開辯論。





反對黨原住民事務發言人普萊斯 (Jacinta Nampijinpa Price) 星期二表示，希望與貝妮就「原住民之聲」入憲公投與貝妮進行一場辯論。





貝妮的一名發言人在回覆《澳大利亞人報》查詢時表示，未有證實貝妮是否願意或是否計劃就「原住民之聲」與普萊斯進行辯論。





發言人僅表示，貝妮「專注於前往全國各地並與當地民眾交談，討論為何有必要設立『原住民之聲』，以及這個機構將如何改善原住民及托勒斯海峽島民的生活。」





發言人說：「上星期，她到了朗塞斯頓 (Launceston)、Albany、Port Hedland、Kununurra 及 Broome。下星期，她將前往 Wodonga 及阿德雷德。」





