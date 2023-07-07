澳洲公投立法門檻極高 史上44議案只得8項通過

在本年底前，超過1700萬澳洲人將有機會參與本世紀首次舉行的全國公投。





此次公投 — 預計將在 2023年年底前的三個月舉行 ，將表決是否應在澳洲憲法中確立國會內加入《原住民之聲》。





這將是澳洲史上第 45 次公投，也是 23 年來的首次。





全民公投是一次公開的公眾投票，目的是為了決定澳洲憲法中某特定部分是否需要更改。每次公投都會提出一個問題，而選民只有兩個選擇：「是」或「否」。





公投（Referendum）的結果具有約束力，這意味著政府必須採取行動以實現改變。這與全國投票（Plebiscite）有分別。例如在2017年舉行同性婚姻全國投票中，政府其實不受其結果約束，只是通過立法程序，兌現此項郵寄投票的結果。





在澳洲的歷史上，澳洲人實際上已在 13 次公投中投下贊成票 — 但並非所有公投都獲得通過。





它們許多涉及相對較瑣碎的問題，例如若參議員在任期結束前辭職或去世，應由誰人取代等。





不過不少重要的議案，也藉公投也通過。例如今日人人皆知的聯邦社會保障系統Centrelink的基礎，就是經1946 年的公投而來。此外，還有1967 年的公投，通過了在憲法中承認原住民地位。



列出已進行的 8 次公投。 Source: SBS 但須注意的是，這13個獲得「多數票贊成」的公投中，最終只有8個正式獲通過。這是因為修改憲法需要得到「雙重多數票」。除了全國公投的總票數必須超過 50% 之外，更必須得到「州份多數贊成」（全澳六個州中的四個或更多），即州內各自獲其選民的「多數票贊成」。首都領地和北領地的選票僅計入全國投票。





澳洲國立大學歷史學教授邦吉奧諾（Frank Bongiorno）表示，這做法是「為了確保不會出現雖然公投得到大多數選民同意，但卻只集中在人口較多的州的情況。」





在1946 年關於社會保障制度的公投中，所有州和 54.39% 的澳洲人都投了贊成票。而1967 年關於在憲法中承認原住民地位的公投，則是澳洲歷次公投中支持率最高的一次，超過90％的人投票贊成。它允許了將原住民計算作人口統計的一部分，並使聯邦能制定針對原住民的法律。





原住民之聲的公投後，亦需要雙重多數通過更改憲法。



顯示未通過的公投。 Source: SBS 新南威爾士大學法律與司法學院高級講師基達亞（Paul Kildea）解釋，這一要求為達成贊成票設下了很高的門檻。





「有5次公投雖取得了『全國多數票贊成』，但卻得不到『州份多數贊成』，被攔在這第二門檻。」



一些公投包含多個問題

這次原住民之聲的公投只會有一個問題。其措辭如下：「一項提議法案：要修改憲法來建立原住民及托勒斯島民之聲，以承認澳洲的第一民族。你是否批准這建議中的修改？」





澳洲人歷來已經就 44 個不同的公投問題作出回答，它們當中有些被捆綁於同一次公投中。因此實際上，澳洲史上其實只舉行過 19 次公投。





1906 年澳洲舉行的首次全民公投中只有一個問題，決定了將參議員任期開始日期從 1 月 1 日移至 7 月 1 日。



澳洲下一次公投將於 2023 年舉行。 Source: Getty / SAEED KHAN 與今天的 2500 萬人口相比，當時澳洲只有 400 萬人，而當中的 210 萬選民中有82%投下了贊成票。





有最多不同問題捆綁的公投發生在1913年，該次公投將1911年公投中未能通過的兩個問題分解拆六個，尋求選民批准增加聯邦政府對貿易和商業的權力，但都沒有獲得通過。





在五次單問題公投中，只有兩次（1906年和1928年）獲得了雙重多數票贊成，但邦吉奧諾表示，將多個問題一次過捆綁或會「模糊焦點」，影響公投的結果。



他指出，「前總理霍華德（John Howard）在 1999 年就這麼過。他在提出共和問題的同時提出了新憲法序言的提案，並因此受到廣泛批評。事實上，有些人認為這是試圖混淆問題。」





基達亞表示，要公眾了解眾多提案內容、並希望他們安心、贊成多項改變，是一個很大的要求。





他說：「在很多情況下，雖然公投內容相對沒有爭議，但人們總是很想發起全面的反對活動。」



為何公投問題措辭非常重要

公投問題需要具體明確，因為它們必須詳細說明如果獲得通過將對憲法進行的具體修改。過去有些較直接的公投問題就得到通過，如為法官規定退休年齡和允許澳洲領土上的人士參加公投等。





邦吉奧諾表示，在1944 年公投中，有一條問題本來可能得到跟1967 年公投承認原住民地位類似的結果。可是，當年提出問題的方式卻不同。



在 1967 年公投之前，原住民並未被計算入澳洲人口的一部分。 Source: Supplied / National Gallery of Australia 聯邦政府在 1944 年公投中尋求獲得批准 14 項權力，其中之一是為澳洲原住民地位立法，當時選民被問及是否批准就憲法「戰後重建和民主權利」作出修改。





而在1967 年，問題變得更直接，改成是否批准憲法修改以「省略任何州中與原住民有關的某些詞語，以便在計算人口時將原住民計算在內。」



邦吉奧諾表示：「兩者之間存在重疊，甚至可以說 1944 年的公投，提議聯邦政府對原住民事務擁有控制權或權力。」





他表示，這表明澳洲在不久的將來可能會再次進行關於成為共和國的公投，儘管1999年已經就這個問題進行了公投。



1999 年公投中走向共和被反對後，英女王繼續擔任澳洲國家元首。 Source: Getty / Rob Griffith 邦吉奧諾解釋，在1999年關於澳洲是否應該成為共和國的公投中，所提出的問題的確切措辭對最終否決議案產生了很大影響；儘管當時民意調查顯示，有三分之二的澳洲人支持改變國體。





「議案失敗很大程度上是因為支持共和的人士，在如何選舉總統問題上存在分歧。」





「大多數人希望建立一個共和國，但他們對於它的面貌以及實際的變化卻存在分歧。」





在1999 年全民公投中，大約 55% 的選民對澳洲成為共和國這一問題表示反對。



顯示 1999 年共和國公投各州結果。 Source: SBS 如果遇到複雜的情況，公投似乎也不太可能通過。





1944 年戰後重建公投可能就是這種情況，當時選民被要求對可使政府在許多領域擴大權力的的立法回答「是」或「否」。





邦吉奧諾說：「雖然問題只有一個，但公眾卻要就14 種不同的變化回答『是』或『否』，這是相當令人畏懼的，所以它就被攔下了。」



一些公投與選舉同時進行

澳洲有8次聯邦大選中同時進行公投，一共提出 20 多個問題。公眾在全國選舉投票的同時就公投內容作出回應。





上一次發生這種情況已經是近40年前的1984年聯邦大選。當時選民被要求對參議員任期進行公投，而且眾議院和參議院的選舉也在同一天舉行。那次公投最終失敗。





基達亞說，「如果你看看記錄就會發現，在選舉日舉行公投或單獨進行，都不會有助於通過。」





但他警告說，捆綁進行或「減低公投提案的一些熱度。」





「這個想法的理據是，政黨將把大部分注意力集中在選舉問題上，而沒有太多時間只關注公投問題。」



艾巴尼斯去年參與北領地的伽瑪音樂節。 Source: AAP / Aaron Bunch 政府目前並無計劃在選舉期間舉行原住民之聲公投。





總理艾巴尼斯於2022 年 5 月當選後，承諾在他的政府首個任期內進行有關原住民之聲的公投。他呼籲兩黨支持修改憲法，以實現這一目標。





邦吉奧諾和基達亞都一致認為，兩黨的支持與否，是過去公投成功的一個重要因素。





邦吉奧諾指出，「當你看那些獲得通過的公投時，它們往往是政府獲得了反對派的同意。」





以在野黨領袖達頓（Peter Dutton） 為首的自由黨於 4 月宣佈，正式反對將原住民之聲的提案提交給選民進行公投。儘管自由黨支持承認澳洲原住民在憲法中的地位，但他們不支持通過建立議會聲音來實現這一目標。





達頓指責工黨「 操之過急 」，並多次呼籲政府提供有關原住民之聲提案的更多細節。



基爾迪亞表示，強而有力的領導人，也可為公投取得積極成果做出貢獻。





他說：「你需要一位願意提出議案的總理或政府，以及一個經過長時間辯論並解決真正問題的好提案。」





邦吉奧諾則表示，在要求公眾在選舉中投票的同時就某一特定事項進行投票，可能會將兩者混為一談。





「人們會認為可利用公投來抗議當時的政府，對它投反對票。」





導致憲法改革的8個公投問題中，有4個是在全國選舉的同時提出的。



為何社會氣氛就是一切

雖然如何向澳洲民眾提出和呈現公投問題，可能會對整體投票產生一些影響，但專家們一致認為，各次公投的結果，都展示了其所處獨特時間和情境的故事。





基爾迪亞表示，「每次公投都是一次獨特的事件，有其自身的問題以及其自身的政治和經濟背景。」





歷史告訴我們，選民能夠理解經過深思熟慮的問題，在得到跨黨派支持的議題上，更可能成功令澳洲憲法帶來改變。





澳洲原住民事務部長貝妮（Linda Burney）表示，公投工作組和公投參與小組正在與政府合作制定公投的下一步措施。



澳洲原住民事務部長貝妮(Linda Burney)與《發自內心的烏魯魯宣言》的執行特使多德森 (Patrick Dodson)。 Source: AAP / Mick Tsikas 她說，重要的是要確保原住民和托勒斯島民的觀點在公投前的決策中得到優先考慮。





「他們將就這一重要國家議案提供善意的建議，拓展澳洲社區的參與。」





與選舉一樣，所有澳洲選民都將在即將舉行的全民公投中獲得投票權，並且參與將是強制性的。





澳洲選舉委員會（Australian Electoral Commission, AEC） 向 SBS 新聞證實，不投票的人可能會面臨 20 澳元罰款。





報告稱，公投的成本通常幾乎與聯邦選舉一樣高，雖然 2022 年選舉的最終數字尚未公佈，但估計成本約為 4 億澳元。



雖然政府在 1999 年公投中為支持和反對雙方分配了競選資金，但艾巴尼斯政府表示，這做法將不會在即將舉行的公投中出現。





政府向議會提交了一項法案，要求改變公投程序，包括公共教育和競選資金的新安排。





政府原本提議取消正式的贊成/反對實體小冊子，這些小冊子概述了公投問題雙方的論點。





然而最近，最近政府同意了保留這些文件的要求，這些文件將以郵寄方式，派發給每一位澳洲選民。





艾巴尼斯早前表示，公投將在 2024 年之前舉行。



