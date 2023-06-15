【原住民之聲】政府批評反對陣營進口「特朗普式」政治手段

要點： 原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 警告指，「原住民之聲」的反對陣營正引進「特朗普式」政治手段。

綠黨參議員考克斯 (Dorinda Cox) 強調，有必要設立「原住民之聲」來應對長久以來的問題。

民調顯示，國民對「原住民之聲」入憲一事上意見分歧。

原住民事務部長貝妮 (Linda Burney) 警告指，「原住民之聲」的反對陣營引進「特朗普式」政治手段。





目前，「原住民之聲」入憲公投的修憲法案正在參議院進行辯論，獲得通過方能在今年較後時間舉行全民公投。





貝妮表示，反對陣營正在傳播錯誤資訊。





她在澳洲經濟發展委員會 (Committee for Economic Development of Australia) 的「國家狀況」(State of the Nation) 會議中說：「我恐怕反對陣營正進口美國式特朗普政治到澳洲。當中，是以後真相政治手段為核心。」



「其目的就是要兩極化民眾，而當中所用的武器就是錯誤資訊。」





貝妮表示，「原住民國會之聲」將為全國各地的原住民社區帶來真實的解決方案。





她說：「『原住民之聲』是為帶來實際的改變，而贊成陣營正推廣一個澳洲未來的積極願景。」





「反對陣營沒有做這些事。」



綠黨參議員考克斯 (Dorinda Cox) 表示，雖然國會內擁有原住民背景的議員人數已創歷史新高，卻未能足以解決長久以來的問題。





她在星期二向參議院說：「我們 (原住民) 在國會中的人數比以往為多，但仍然只佔 227 名國會議員中的 11 名。」





「無論我們有多努力，11 把聲音依然不足以應對我們族群面對的挑戰。」





「這就是我們需要原住民國會之聲的原因。」



目前國會正辯論「原住民之聲」入憲公投的最終形式，預料議案將在下周在大多數支持下獲參議院通過。





「原住民國會之聲」入憲公投將在今年 10 月至 12 月期間舉行。





反對黨兩黨聯盟前排議員卡殊 (Michaelia Cash) 表示，建議中的「原住民之聲」將會分裂國家。



收聽節目 「原住民之聲」一旦入憲會否引發種族分裂呢？ SBS Chinese 02/06/2023 23:52 Play

她說：「假如這項修憲草案的公投獲得通過，我們現在認識的國家將永遠受到無法彌補的創傷。」





「這 (「原住民之聲」) 並非一個歷經多年測試及改進的組織。」





「海外亦無類似的機構可以與之相比。」





「這是全新的。」



日前，九號報章進行的民意調查顯示，受訪 1,066 名受訪選民中，贊成修改憲法承認原住民地位的比率下跌 4 個百份點至 49%，是 同類型大型全國性民調中首次傾向反對 。





但由《衛報》Essential 民調計劃進行的調查則顯示，60% 受訪選民贊成「原住民之聲」入憲，較上一次調查上升 1 個百份點。





烏魯魯對話聯席主席戴維斯 (Megan Davis) 及安德森 (Pat Anderson) 在一份聲明表示，入憲公投取得成功將能團結國家。



兩人發表的聯合聲明指：「我們發現，當我們與其他人坐下來並解釋『原住民之聲』將帶來甚麼改變——而且在坎培拉 (政治) 泡沫中設立的多個其他倡議及計劃都失敗告終——他們都非常願意投贊成票。」





「一個為原住民族提供發言機會 (的機構)，將由目前完全無法接受的現狀，轉變為更光明及更樂觀的未來。」





而聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 則表示，在《憲法》承認原住民地位將是一個團結全體國民的時刻，但並不認同設立「原住民國會之聲」的機構。





他說：「我不認為公眾已準備好『原住民之聲』，我不認為 (政府) 已就此作出解釋。」



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