「贊成」還是「反對」？了解原住民之聲公投雙方主要觀點

澳洲人將在今年年底投票，決定是否將原住民國會之聲寫入憲法。這是澳洲自1999年以來的首次全民公投，選民將被要求對以下這一問題投下贊成或反對票：



一項擬議的法律：要修改憲法來建立原住民及托勒斯海峽島民之聲，以承認澳洲的原住民族。你是否批准這擬議中的修改？

如果公投獲得通過，建議對憲法的修改將會加入以下條文：





「為了承認原住民及托勒斯海峽島民為澳洲第一民族，



要有一個機構，名為原住民及托勒斯海峽島民之聲； 原住民及托勒斯海峽島民之聲可以在與原住民及托勒斯海峽島民有關的問題上，在國會和聯邦政府設立代表； 根據憲法，國會有權在有關原住民及托勒斯海峽島民之聲的問題上立法，包括其組成、職能、權力和程序。」

原住民之聲來自2017年發表的《發自內心的烏魯魯宣言》（Uluru Statement from the Heart），讓原住民參與到對他們有特別影響的政策中。



支持原住民之聲入憲的陣營認為，此舉有助原住民群體就影響他們的政策發聲；而反對陣營則分為兩派，一派認為原住民之聲過於激進，一派則完全相反，認為過於保守。





認為過於激進的反對者，曾質疑原住民之聲這一機構會成為國會的「第三議院」，但現在已無再提。





以下是目前贊成和反對兩大陣營的主要觀點：



贊成

原住民之聲是在和澳洲各地原住民社區進行了長達數年的溝通後提出的；

原住民理應對影響他們的政策享有發言權；

如果政府在制定有關原住民的政策時聽取他們的意見，政策會效果更佳；

該機構將是永久性的，未來的政府將無法廢除它；

確保原住民之聲能夠與政府對話，即無論政府如何更替，其核心作用不變；

該機構將實現性別平等並包括年輕成員，讓更多原住民社區的聲音被聽到；

機構經過精心設計，並獲得法律專家批准；

成員有固定任期，將始終對其行為負責；

原住民之聲將是一個好的機制來與聯邦政府就真相（Truth）和條約（Treaty）的進程展開談判；

國會和選民仍將對立法內容擁有最終決定權。

反對

認為過於保守



原住民之聲只這是象徵性機構，政府如果不喜歡其提出的建議，可以不予理會；

要解決原住民社區面臨的系統性問題需要一個有實際權力的機構；

由於原住民之聲由國會設計，未來的政府可能會改變或擱置它；

真相和條約應該優先於原住民之聲；

認為過於激進