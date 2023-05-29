【原住民之聲】總理：澳洲人不會「屈服於」反對陣營的恐嚇言詞

艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 將在星期一 (5 月 29 日) 晚上，在阿德雷德一個以原住民權益倡導者 Lowitja O'Donoghue 命名的演講中，呼籲國民在今年稍後舉行的「原住民國會之聲」入憲公投中投下贊成票，並駁斥反對陣營所提出的論點。





在一份事先給予傳媒的發言講稿節錄中，艾巴尼斯表示，他相信反對陣營不會在大多數澳洲人當中引起關注。





他將指出：「是的，有恐嚇性宣傳攻勢。但這些宣傳的一個共同點，就是非常低估了澳洲人。」



澳洲人不會屈服於他們的恐嚇性言詞。 艾巴尼斯

「勇於走向更強大的偉大國家」

艾巴尼斯亦將談及 1967 年的全民公投，指澳洲國民亦將在今次公投中造就類似的結果。





他將在演講中說：「在今次公投後的翌日，我們一覺醒來，我們希望成為一個怎樣的人？我深信，我們會在更強烈的自我意識中醒來。」



一個勇於走向更強大的偉大國家——不僅是為了我們自己，而是為了世界。 艾巴尼斯

目前聯邦國會正就是否舉行公投的《憲法修改法案》(Constitution Alteration Bill) 進行辯論，預料眾議院將在本周表決並呈交到參議院審議。據信，法案將在 6 月 22 日或之前在參議院表決。



收聽節目 烏魯魯宣言六周年 「原住民國會之聲」入憲公投將舉行 SBS Chinese 28/05/2023 05:19 Play

自由黨眾議員兼反對黨氣候變化及能源事務發言人奧布萊恩 (Ted O'Brien) 星期日 (28 日) 批評，艾巴尼斯在今次公投上試圖將宣傳攻勢聚焦在民眾的情感上，而拒絕公開「原住民之聲」諮詢機構 (The Voice) 將如何運作。





他向天空新聞說：「我認為，這是總理刻意的策略安排，確保未來幾個月的宣傳活動都是充滿情感上的激情。」



這對澳洲不利。 奧布萊恩

他說：「總理所提出的這個『原住民之聲』，將會促進差異。可悲的是，這是影響 21 世紀的瘋狂身份認同政治的特徵。」



『原住民之聲』將重新令國家種族主義化。 達頓

他引用著名託寓小說《動物農莊》(Animal Farm) 的內容，指建議中的原住民國會諮詢機構將「分化澳洲」，又指計劃將導致「所有澳洲人都是平等的，但有部份澳洲人比其他人更平等」。



公投失敗將「背叛」原住民

但與此同時，Wesfarmers 公司主席錢尼 (Michael Chaney) 表示，國際投資者都正密切注視今次公投的結果。一旦公投失敗，他們將質疑澳洲是否一個「公平的地方」。





Wesfarmers 公司擁有多間本地連鎖零售商舖，包括 Kmart、Target、Bunnings Warehouse、Officeworks、Priceline Pharmacy 等。





而錢尼本人則是一名修憲的支持者，亦曾擔任澳洲國民銀行 (NAB) 及 Woodside Energy 的董事局主席。



收聽節目 澳華論壇辦原住民之聲座談會 鼓勵華人認識公投內容利弊 SBS Chinese 20/05/2023 11:14 Play

他認為，在公投投下反對票將「背叛」公司的原住民僱員、顧客及供應商，以至全體澳洲人。又指，「世界各地的大公司」的行政總裁均有相同的看法。





他在一個 播客節目 中表示，今次公投取得成功將容許澳洲人「真正地活出公平機會的精神」，又表示大企業在今次辯論中有著非常重要的角色。





他說：「我們聘用的 10 萬人中有約四千人是原住民人口。我們有原住民供應商。而我們有不少的顧客亦是原住民，不論是 Bunnings，抑或是 Kmart 及 Target 等。」



我們有國際股東正在密切關注今次公投，而老實說...... 假如公投失敗，(他們) 會非常失望地質疑究竟澳洲是否一個公平的地方。 錢尼

其言論隨即引發反對陣營的抨擊，其中澳洲工商會 (Australian Chamber of Commerce and Industry) 更批評言論「越界」。



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