2023 全國和解周主題 —「為多代人發聲」

「全國和解周」（National Reconciliation Week）每年均是在 5 月 27 日開始在澳洲全國展開活動，一直到 6 月 3 日結束。

Members of the defence force perform an indigenous dance during the unveiling of a memorial to Aboriginal and Torres Strait Islander service men and women at ANZAC Square in Brisbane

在布里斯本，澳洲國防軍成員表演原住民舞蹈。 Source: AAP / JONO SEARLE

倡導者表示，由於政府就「原住民之聲」入憲快將舉行全民公投，所以今年的「全國和解周」活動饒有意義。

今年和解周的主辦方表示，2023年的目標，是鼓勵所有澳洲人在日常生活的各方面以實際的方式，成為和解的聲音，包括在大家所居住的地方、工作的地方和社交的場所。

一些支持憲法修改的人士為了紀念「發自內心的宣言」發表六周年，親身去到烏魯魯（Uluru），並呼籲要在國會建立一個「原住民之聲」的機構。
Mamu, Goreng Goreng and Bundjalung man Nathan Appo at a press conference
Mamu、Goreng Goreng 及 Bundjalung 原住民 Nathan Appo。 Source: AAP / MICK TSIKAS
「原住民之聲公投參與小組」的 Nathan Appo 表示，澳洲即將創造歷史。

Appo 指出，在他身後的長者們曾出過很多力。例如在 1967 年公投時候有份出力。他們努力奮鬥，結果公投得以通過。

現在輪到年輕人出力的時候。他說，大家要集結盟友，來到顯示支持。大家要在家中進行對話；在工作場所、與一起做運動的朋友談談這個話題。公投要通過，取決於廣大的澳洲社群。

另一邊廂，維州國家黨（Victorian National Party）已經投票，正式反對在國會中設立「原住民之聲」。

維州國家黨黨員在 Ballarat 的一個會議上，作出了這個一致的決定。除了有來自維州國家黨議員外，也有聯邦國家黨議員參加該會議。

其實，聯邦國家黨早於去年已宣布他們反對在國會中建立原住民之聲，表示這個做法，對在原住民社區的原住民，是毫無幫助的。
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Published 28 May 2023 2:26pm
By Aaron Wan
Source: SBS