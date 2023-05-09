【和解方案】維州政府賠償500萬元予疫情下被強封的公屋居民

維州政府已就針對第二波新冠疫情高峰期在九座公屋大樓實施的防疫措施達成一項集體訴訟和解。





原告聲稱，政府錯誤地拘禁居民在家長達14天，當居民試圖離開大樓時，更以人身傷害威脅。但維州政府否認了這些指控。





和解協議的通知已於上周在維州衛生廳的網站上發佈。



位於墨爾本Alfred Street的公屋大樓，曾在2020年被強制封鎖。 Source: AAP 主要原告哈桑 (Idris Hassan) 和沃薩姆 (Hawa Warsame) 於2021年3月開始，就9座公屋大樓居民被強制封鎖對維州政府提出集體訴訟。





原告代表律師克萊門斯 (Benedict Clemens) 說：「在法院於7月24日批准和解的前提下，考慮到原告和其他居民以及訪客在封鎖期間所承受的困難，這是一個非常積極的結果。」





克萊門斯指，原告要求對非法監禁和毆打進行賠償，並對維州政府的辯護提出異議。後者聲稱，警察拘禁和包圍大廈數天是「合法的」。





「這些居民來自非常脆弱的較低的社會經濟群體。很多人表示他們當時遲遲得不到食物和基本藥物，許多人都經歷了創傷，包括一些難民被迫重新想起他們曾在海外遭受的創傷。」



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根據和解協議，接受賠償的受影響成年人將獲平均分配賠償金額，而兒童將獲得其中一半。





符合資格的居民可以選擇獲得按比例獲取賠償金，或拒絕接受賠償金並提出自己的賠償數額，或完全反對這一賠償金。最終賠償仍需要在最高法院獲得批准。





律師費用不會從500萬元的居民基金中扣除，而是由州政府支付。





Alfred Street 大樓居民兼社區領袖巴里貝瑞 (Barry Berih) 表示，居民將討論這項協議，但他們希望得到的是道歉而不是財務賠償。





巴里貝瑞向澳洲廣播公司(ABC)電台節目說：「對於這個提議，我感到非常厭惡，但我們必須作為一個社區共同努力向前邁進。」





維州政府的一位發言人表示，他們與公共衛生專家合作應對新冠肺炎，以保護生命和生計。



