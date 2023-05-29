原住民公投被否決點算？中立議員促政府作「兩手準備」

有中立議員擔心，一旦原住民國會之聲入憲在公投中被否決，長期計劃將會停止，因而呼籲聯邦政府，無論公投結果如何，都著手開始制定條約及講述真相的程序。

Graphic showing Lidia Thorpe, Dorinda Cox, Anthony Albanese, and a sign saying 'No pride in genocide'

獨立議員Lidia Thorpe和綠黨議員Dorinda Cox呼籲總理艾巴尼斯留有「plan B」。

工黨政府在去年10月的首份財政預算案中已撥款580萬元，成立負責監督該程序實施過程的Makarrata委員會，未來可能追加至2770萬元——但目前未知資金會如何使用，也沒有任何時間表。

財案也撥出3億元舉行今年的公投，但沒有任何用於制定條約或講述真相的資金。

綠黨的原住民事務發言人Dorinda Cox警告，澳洲已有半世紀沒有通過過公投，萬一歷史重演，工黨不能毫無準備 。她相信，一旦失敗，工黨可能不再理會制定條約及講述真相的後續事務。

「如果公投不成功，我們需要有保底政策，我們需要Makarrata委員會。我們需要這個政府對此承諾。其實你可以同時做兩件事。」

她呼籲當局立即動用撥給Makarrata委員會的資金。
參議院一個聽證會上周獲悉，本財年只花了Makarrata委員會的撥款中的90萬元。

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）被問到是否會在明年啟動該資金時，並未正面回答，僅表示正聚焦於公投工作上。

「我正處理一個成功的公投。我認為一個失敗的結果會對國家不利......我的議程就是今年的公投，我全力聚焦與此，我也聚焦於一個成功的結果。」

而原住民事務部長貝妮（Linda Burney）在財案發表後曾表示，工黨承諾完整實施《
發自內心的烏魯魯宣言
》中的內容，包括制定條約及講述真相。

「承諾的不僅是原住民之聲......真相會被講述，必須的。而我衷心鼓勵你們考慮公投（投贊成票）。」
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【原住民之聲】政府開展宣傳攻勢：冀解答民眾對公投的疑惑

原屬綠黨的原住民參議員索普（Lidia Thorpe），在該黨今年2月宣佈支持原住民國會之聲後退黨轉為中立，因她認為應先開始制定條約及講述真相的程序。

她表示，對Makarrata委員會的撥款遲遲未到位，符合工黨一向的「無能為力」。「這個政黨從霍克、基廷時代就開始談論條約，但從未採取行動開始這個程序。」

她指，制定條約是原住民的最清晰和最一直的需求，但艾巴尼斯只關心原住民之聲。「工黨政府只給我們一個毫無權力的機構，而不回應殖民以來原住民的需求。」
無論公投結果如何，制定條約的程序都要開始。
不過，公投工作組成員之一的Sally Scales向SBS新聞表示，原住民之聲是最終實現制定條約及講述真相這一目標的關鍵。

「我不明白，如果我們在社區缺乏聲音，我們能做何事？我們沒有聲音和政府談判，如何進行制定條約的程序？」

她指，制定條約的過程需要「緩慢、商榷」，以讓所有原住民都參與對話。「如果你急於求成，那過程便不合適。我們要有合適的討論，我們要坐下來，我們要成為決策的一部份。」
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Published 29 May 2023 11:57am
By Finn McHugh
Presented by Koma Cheng
Source: SBS
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