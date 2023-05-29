原住民公投被否決點算？中立議員促政府作「兩手準備」

工黨政府在去年10月的首份財政預算案中已撥款580萬元，成立負責監督該程序實施過程的Makarrata委員會，未來可能追加至2770萬元——但目前未知資金會如何使用，也沒有任何時間表。





財案也撥出3億元舉行今年的公投，但沒有任何用於制定條約或講述真相的資金。





綠黨的原住民事務發言人Dorinda Cox警告，澳洲已有半世紀沒有通過過公投，萬一歷史重演，工黨不能毫無準備 。她相信，一旦失敗，工黨可能不再理會制定條約及講述真相的後續事務。





「如果公投不成功，我們需要有保底政策，我們需要Makarrata委員會。我們需要這個政府對此承諾。其實你可以同時做兩件事。」





她呼籲當局立即動用撥給Makarrata委員會的資金。



參議院一個聽證會上周獲悉，本財年只花了Makarrata委員會的撥款中的90萬元。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）被問到是否會在明年啟動該資金時，並未正面回答，僅表示正聚焦於公投工作上。





「我正處理一個成功的公投。我認為一個失敗的結果會對國家不利......我的議程就是今年的公投，我全力聚焦與此，我也聚焦於一個成功的結果。」





「承諾的不僅是原住民之聲......真相會被講述，必須的。而我衷心鼓勵你們考慮公投（投贊成票）。」



原屬綠黨的原住民參議員索普（Lidia Thorpe），在該黨今年2月宣佈支持原住民國會之聲後退黨轉為中立，因她認為應先開始制定條約及講述真相的程序。





她表示，對Makarrata委員會的撥款遲遲未到位，符合工黨一向的「無能為力」。「這個政黨從霍克、基廷時代就開始談論條約，但從未採取行動開始這個程序。」





她指，制定條約是原住民的最清晰和最一直的需求，但艾巴尼斯只關心原住民之聲。「工黨政府只給我們一個毫無權力的機構，而不回應殖民以來原住民的需求。」



無論公投結果如何，制定條約的程序都要開始。

不過，公投工作組成員之一的Sally Scales向SBS新聞表示，原住民之聲是最終實現制定條約及講述真相這一目標的關鍵。





「我不明白，如果我們在社區缺乏聲音，我們能做何事？我們沒有聲音和政府談判，如何進行制定條約的程序？」



