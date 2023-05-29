《發自內心的烏魯魯宣言》發表六年 倡導者期許能「鬆一口氣」

要點： 上周五是《發自內心的烏魯魯宣言（the Uluru Statement From the Heart）》發表六週年的日子；

將原住民國會之聲（the Voice）寫入憲法是《發自內心的烏魯魯宣言》提出的一項重要建議；

一位主要倡導者表示：如果能夠得到投票贊成，這將會讓他們「鬆一口氣」。

一名工作組成員說，原住民多年來一直在努力爭取改變，澳洲民眾支持原住民國會之聲機構將是代表著「完成」和「新希望」的時刻。





原住民領導人在上周五（5月26日）在烏魯魯舉行會議，紀念《發自內心的烏魯魯宣言》發表六周年，宣言的關鍵建議之一是原住民國會之聲，關於它的公投將在幾個月後舉行。





《發自國會的烏魯魯宣言》是在與原住民社區進行了兩年的協商後產生的，而在此之前的五年裡，前聯盟黨政府對這一前景澆了一盆冷水。





澳洲人將在今年年底前往投票站，工作組成員斯凱爾斯（Sally Scales）說，如果公投能夠獲得成功，隨後的周日他們將會「鬆一口氣」。





她向 SBS 新聞表示：「會有一種完成的感覺，有一種新希望的感覺......希望我也能睡個好覺。」





2017年《發自內心的烏魯魯宣言》呼籲將原住民議會之聲機構寫入憲法，隨後建議成立一個馬卡拉塔委員會，以促進關於真相和條約進程的談判。





該機構將由原住民和托勒斯島民組成，將就特別影響澳洲原住民的問題向政府提供建議。它在法律上不具否決權。



斯凱爾斯表示：「我們需要參與決策。我和我兒子一直在談論亞瑟王的圓桌會議。我們需要參加這個圓桌會議。」



「權力回歸社區」

來自南澳偏遠地區的斯凱爾斯女士表示，當這個概念被清楚地解釋後，偏遠社區的一些困惑隨即消失。





她說：「當你開始與社區交談時，人們會被這一個詞所吸引：原住民國會之聲。民眾對它並不了解。」





「但是當你談論社區管理，當你談論社區的聲音，當你談論這種權力回歸社區，這就是人們想要的。」



聯盟黨反對原住民國會之聲，黨魁達頓（Peter Dutton）批評缺乏關於該機構如何運作的細節，他稱【原住民國會之聲】是工黨「魯莽」的做法。





他上周表示：「澳洲人將被要求就一項憲法改革進行投票，這一改革尚未得到充分審查，從根本上來說是不確定的。」





民意調查顯示，「反對」運動（No Campaign）削弱了對原住民國會之聲的支持，本月的支持率已經下降到 53% —— 比去年 8 月份低 10%。





但斯凱爾斯駁斥了對公投的「贊成」運動（Yes Campaign）軌蹟的擔憂，「這是有史以來最被過度調查的事情」。她表示，「坐下來與人們交談」是說服那些可能對變革持冷漠態度的人的關鍵。





「（談論）它沒有限制其他任何人的權力或作用的事實。它甚至沒有限制政界人士的作用」她說，「它所做的是允許我們在涉及到我們的社區時成為決策的一部分。」





「人們將要做的事情，是最簡單的事情，也是最正確的事情。」



反對黨領袖達頓在一場關於修憲的辯論中發表講話。 Source: AAP / Lukas Coch 澳洲廣播公司（ABC）的主持人格蘭特（Stan Grant）上周宣佈，他在社交媒體上遭受到大量種族主義的辱罵；而 NITV 也暫停了其賬戶上的活動，說已經「受夠了」其記者在網上遇到的種族主義和仇恨。





上周，達頓為原住民議會之聲貼上了「奧威爾」的標籤，並聲稱這將使原住民「比其他人更平等」。





斯凱爾斯擔心，隨著投票日的臨近，辯論將變得「更加醜陋〉，但她對已經宣佈的廣泛支持感到樂觀。



