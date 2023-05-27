【無家可歸】一些房屋租客面臨“不可能的選擇”

要點： 新州的租賃法目前允許房東以任何理由拒絕租戶養寵物的請求。

一位新州議員表示，這些法律意味著一些人不得不選擇接受有房租住，還是和他們的寵物住在一起。

新州政府表示，它們已經著手修改現有法律。

一位新州議員說，一些房屋租客被迫無家可歸，因為他們找不到願意允許他們養寵物的房東。





新州政府正在採取行動，讓人們在租房屋時更容易飼養他們的動物夥伴，但一個倡導團體警告說，即使在已經出現這種情況的司法管轄區，租戶仍然面臨困難。





新州的租賃法目前允許在租賃協議中包含一攬子“禁止養寵物”條款，因此房東可以以任何理由或根本沒有理由拒絕飼養寵物的請求。





動物正義黨議員赫斯特(Emma Hurst)希望看到這種變化。





赫斯特說:「這迫使人們做出一個不可能的選擇：要接受有房租住，還是和他們的寵物住在一起。」





「當然，任何選擇放棄飼養寵物的人，該寵物很有可能最終進入收容所和被安樂死的可能性也很高。」



胡克 (Bonnie Hook) 是那些不得不放棄飼養寵物以保住有居所住的人之一。





胡克說:「我們不得不通過臘腸犬重新安置組織去重新安置阿奇(Archie)，這樣我們就可以搬到其他地方，這樣我們就可以在沒有寵物的情況下住在那裡都可以。」





赫斯特說現時是時候去改進現有制度了。





赫斯特說:「這樣的制度將促進動物福利，減少無家可歸者，並對心理健康有重大好處。但是制度不是這樣建立的。」





「與其他州不同，我們的租賃法仍然允許房東禁止飼養寵物，這嚴重限制了市場上對動物友好的出租房屋的數量。」



新州房屋廳長傑克遜(Rose Jackson)表示，她對赫斯特所說的話表示同情。





傑克遜說，對於很多人來說，特別是那些住屋不穩定和承受孤獨感的弱勢群體，這些動物是非常重要的伴侶，是家庭的一部分。





她還表示，新州政府已經著手修改現有法律，亦承諾將會努力實施改革，讓私人租屋市場的租戶更容易飼養寵物。



新州的租賃法目前允許在租賃協議中包含一攬子“禁止攜帶寵物”的條款。 Source: AAP / Flavio Brancaleone 其他州政府最近都採取了措施。





現時塔州和昆州的業主要禁止租客飼養寵物變得更加困難，但飼養寵物仍需要業主的許可。





在維州，飼養寵物也必須徵得許可，但業主需要有充分的理由拒絕，而且被歸類為輔助犬的動物不算作寵物。



Better Renting 執行董事迪格納姆（Joel Dignam）表示，當澳洲人民面對昂貴的租金等諸多其他挑戰時，飼養寵物似乎是一件小事。但寵物是家庭的一部分，令人難過的是，飼養者常常被迫失去他們的寵物。但迪格納姆也表示，修改法律只是第一步，要阻止業主無故驅逐租客將是下一個有效的措施。



