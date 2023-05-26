【你了解嗎？】新研究：澳洲人飲酒喜好有所變化

要點： 盒裝酒（wine cask）於1965年在澳洲發明。

與平價酒精相關的健康風險和社會觀念，導致了桶裝葡萄酒（goon）受歡迎程度的下降。

數據顯示，喝盒裝酒的人可能愈來愈少，但他們更可能是酗酒者。

隨著越來越多的人放棄廉價酒，轉而購買更昂貴的樽裝酒，澳洲對盒裝酒的熱愛可能已式微。





與平價酒精和社會觀念相關的健康風險，或為盒裝紅酒需求日漸減少的原因之一，而樽裝紅酒需求則與日俱增。





墨爾本La Trobe大學的研究人員發現，喝盒裝紅酒的人或愈來愈少，但他們更可能成為酗酒者。



該大學的一項調查訪問了約2,000人，結果顯示，飲用盒裝紅酒的人平均每天會飲用約 6.5 標準杯（standard drinks），是中高消費葡萄酒飲用者每日飲用量（3.2杯）的兩倍多。





與此同時，低成本樽裝紅酒飲用者，平均每天飲用約4.3 標準杯。





盒裝酒是最便宜的酒精飲料，平均成本為每標準杯0.54 元。





根據澳洲統計局的數據，2004年至2014年間，盒裝紅酒銷量下降了30%，而樽裝紅酒銷量卻增長了近40%。



研究發現，盒裝紅酒的用家主要在家中飲用，而其他替代的酒精更有可能在酒吧和夜店等社交場所被飲用。





La Trobe大學酒精政策研究中心的主要研究學者托尼（Torney）指，飲用該些曾經流行的盒裝酒，似乎被看成是一種「恥辱」。





托尼指，「我們相信，由於飲用盒裝紅酒可能被為羞恥，因此人們主要在家在飲用。」





「在燒烤或其他社交聯歡場合中，盒裝紅酒似乎被認為不合適。」



1965年南澳洲的一名釀酒師 Thomas Angove 推出一款含量4L的葡萄酒，並首次使用塑膠袋子作為包裝材料，這種酒在澳洲被稱為「GOON」。





酒精是全球第三大可預防的疾病和殘疾的致病原因。



