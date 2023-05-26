【荷包大縮水！】七月一日起電費價格飆升可達三成

由澳洲能源監管機構構制定的默認市場電費價格,決定零售商在某些地區可以收取的最高電費價格。而由 7 月 1 日起，住戶的電費價格預計將會增加百分之19.6 至百分之25，而小生意的電費價格，就可能會增加達百分之 14.7 至 百分之29。





但聯邦能源及氣候變化部長鮑文（Chris Bowen） 表示，如果政府不進行干預，電費可能會上漲得更多，同時，他亦表示，一些符合資格的家庭，他們所繳付的電費反而可以減少。





鮑文說：『當然，現時的漲幅的確是很大，但正如能源監管機構表示，如果沒有聯邦政府的干預，漲幅可能會更大。而能源監管機構的發言人薩維奇 (Claire Savage)表示，她擔心增幅會達百分之50。鮑文指出，政府除了在去年12月推出的煤炭及天然氣價格上限之外，聯邦政府亦有與各個州和領地協商，確保為超過500萬戶家庭提供退稅，以免他們受到最嚴重的影響 。』





不過，反對黨能源及氣候變化事務發言人奧布萊恩(Ted O'Brien）就表示，工黨政府承諾會提供更便宜的電費，但現在他們卻違背了這個承諾。





奧布萊恩說：『當澳洲家庭正在想情況是否會變得更艱難的時候，事實是現時的確變得更困難。從7 月1日開始，一些家庭將每年額外支付 600元電費，而澳洲一些中等階層的人士在聯邦財案上並沒有獲得任何幫助，而隨著電費價格上漲，他們將要應付最艱難的情況。』





除了能源價格之外，外界關注政府的另一個問題就是有關會計師事務所羅兵咸永道 (Price Waterhouse Coopers) 的一名前僱員,涉嫌利用聯邦機密信息來幫助跨國科技公司逃稅。





現時， 澳洲聯邦警方正對該公司的前國際稅務總監柯林斯涉嫌在未經授權下，披露有關信息進行調查，而這些信息可追溯至 2014 年，當時柯林斯是負責處理與聯邦政府有關的合約。





而事件亦引發羅兵咸永道的澳洲行政總裁西摩(Tom Seymour)因此而辭職，早前，他亦承認自己是數十名收到柯林斯一封電子郵件的人之一，該電郵通知他們政府當時正計劃打擊潛在的稅務漏洞和對付跨國避稅的機密計劃。





澳洲聯邦警察局副局長麥卡特尼（Ian McCartney）對參議院表示，他們亦可能會調查該公司其他涉嫌與案件有關的員工。聯邦金融部亦經已下令所有知道該項資料的羅兵咸永道員工,需即時停止處理目前及未來與政府簽訂的合約。而綠黨則呼籲政府要取消與羅兵咸永道的所有政府合約，而這些合約大約為二億五千五百五十萬元。





綠黨金融事務發言人波科克（Barbra Pocock）表示， 政府需要更多的監管和透明度。同時，她亦認為當警方正調查事件的時候，政府是應該正式禁止使用該公司的服務。





金融及公共服務部長加拉格爾 (Katy Gallagher)則表示，政府已採納加強使用私人公司的合約政策，但暫時是不會禁止使用整間公司的服務。 但相信政府在未來與私人公司簽訂服務合約的時候會更為小心。詳情請收聽鄺美玲和許蓓茵的報道。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。



