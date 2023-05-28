【2023年澳洲富豪榜】礦業女強人第4年衛冕 許榮茂澳洲華人首富

「澳洲金融評論報」公佈2023年富豪名單，礦業及農業公司Hancock Prospecting行政主席萊因哈特，以高達374.1億元身家，榮膺榜首。





今年是萊因哈特連續第4年成為澳洲首富，過去一年財富增加10%，也是澳洲歷來身家最多的富豪。



鐵礦價格飆升礦業財富大增

也是礦業富豪的Andrew Forrest排第二，過去一年身家增加8.4%，達到332.9億元。





另一位礦業老闆，聯合澳洲黨（United Australia Party）前主席帕爾默（Clive Palmer）過去一年財富大幅增加21.1%，達到236.6億元，躋身5大首富行列。





排第3是紙品大王Anthony Pratt，身家與去年一樣243億元，排第4是地產大亨Meriton集團創始人Harry Triguboff。





「澳洲金融評論報」富豪名單方面表示，今年是像過去澳洲礦業興旺時期一樣，鐵礦去年價格飆升，令鐵礦公司利潤大增。





不過，澳洲科技富豪軟件企業Atlassian創建人Mike Cannon-Brookes和Scott Farquhar，過去一年財富縮減逾3成，今年分別以財富190.1億元及181.6億元，跌出5大，排第5 及第6。



許榮茂澳洲華人最富裕周澤榮第二

澳洲華人方面，排名最高是地產富豪許榮茂，身家過去一年增加1.3%，達到49億元，排第19。





許榮茂是香港世茂集團創辦人及董事長，1990年代在南澳大學（University of South Australia）修讀工商碩士後，入籍澳洲，他旗下的資產遍布香港、澳洲、中國大陸及馬來西亞。





僑鑫集團創辦人周澤榮，是澳洲第二最富有華人，過去一年財富下跌0.6%，仍然達到44.3億元。





周澤榮現長期於海外居住，1980年代在雪梨發展地產，被認為他通往加入億萬富豪行列鋪路。去年2月，已故參議員基欽（Kimberley Kitching）利用國會特權，向澳洲情報組織負責人提出周澤榮是中共代理人，協助中國干涉大選。



周澤榮（左）在雪梨大學捐贈儀式上 Source: SBS / SBS Cantonese 其餘入澳洲100大富豪榜的華人有：



第39位，長期在雪梨居住的馬來西亞鐵礦億萬富豪Kie Chie Wong及家族，身家27.8億元。



第62位，在海外居住的上海地產商葉立培，身家20.9億元。葉立培1979年舉家移民澳洲，一度成立澳洲第六大紡織生產企業。他現在的財富，部份來自上海上市公司上海天宸集團。



第72位，昆州礦業集團Jellinbah創始人之一張水宜（Sam Chong），身家過去一年增加高達68.9% ，達到19億元。張水宜是馬來西亞華人，1972年開始定居澳洲，修讀礦冶學，曾經在聖誕島磷礦任職3年。



第82位，電訊公司TPG創辦人，馬來西亞華人張秋發（David Teoh）與在台北出生的妻子Vicky，身家過去一年大跌33.6%，目前為17億元。兩人在1986年移居澳洲後，以3000元創辦 TPG。2021年3月，張秋發辭去TPG董事長職務，香港「打工皇帝」長江集團高層霍建寧（Cunning Fok）成為新董事長。張秋發夫婦目前擁有該公司14%股權





