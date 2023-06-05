新調查：原住民國會之聲支持率不足一半

要點： 調查發現，46% 的選民支持原住民之聲（Voice to Parliament），而 43% 的選民則反對；

女性更傾向於支持，而男性更傾向於反對；

原住民土地權利倡導者皮爾森（Noel Pearson）就反對黨領袖達頓（Peter Dutton）基於種族的論點作出指責。

一項調查顯示，原住民國會之聲提案僅得到不足半數的澳洲選民的支持。





由《澳大利亞人報》（The Australian) 進行的民調顯示，46% 的選民支持原住民國會之聲，43% 的選民持相反意見，11%選民立場未明。





該民調於 5月31日至6月3日進行，向全國1,549 名選民進行調查，首次向受訪者提供了將於今年公投時出現在選票上的確切問題。





在公投中將向澳洲人提出的問題是：「我們將擬議一項法律：修改憲法，通過建立原住民和托勒斯島民之聲，以承認澳洲原住民。你是否同意？」





《澳大利亞人報》四月份刊登的調查結果是二月至四月間三次新聞民意調查的平均結果。該調查顯示，支持憲法修改的比例為 54%，反對的比例為 38%，立場不確定的比例為 8%。





上周日（6月4日）刊登的民意調查顯示，女性選民中，有 47% 支持修改憲法，而40%反對。





在男性選民中，46% 反對憲法修改，而45%支持。





按照政黨劃分，63%的工黨選民支持原住民議會之聲，24%表示反對；而聯盟黨選民中28%支持，64%表示反對。





積極支持憲法修改的澳洲原住民倡議者皮爾森(Noel Pearson)上周日就反對黨領袖達頓（Peter Dutton）基於種族的論點作出指責，而達頓之前曾承諾將避免該論點。





皮爾森表示，達頓之前向他保證，他並不認為原住民國會之聲是一個有關種族的主張。





皮爾森表示，當達頓在議會上發表講話稱原住民之聲將使澳洲「重新種族化」時，他感到非常失望。





皮爾森向天空新聞（Sky News）說：「達頓令人失望的地方在於，我曾與他和前影子總檢察長利瑟（Julian Leeser）進行了兩到三次會面。」





「在這些會議中，達頓非常明確地向我表示，『我不同意種族論點，請不要認為我在這裡提出種族論點』。」





皮爾森表示，達頓現在採取不同的立場是「虛偽」的。





他說：「他現在提出這種完全不誠實的論點，聲稱（原住民之聲）會重新將憲法種族化。」





「當利瑟在場時，達頓向我表達的立場並非如此。」



