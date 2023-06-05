時裝界進行「重大革命」 從源頭減少浪費

要點： 本周將有一項新計劃啟動，以減少時裝業的浪費；

《全國服裝管理計劃》（National Clothing Stewardship Scheme）旨在改善紡織品的設計、回收、再利用以及循環使用；

有大量紡織廢料是來自澳洲時裝業。

在澳洲， 270 億澳元的時裝產業，每年送往垃圾堆填區的的紡織廢料不斷增加。





當前，該產業正準備進行「一場革命」，準備推出一個新計劃，旨在解決從設計到服裝壽命周期末所造成的大量時裝廢棄問題。





平均而言，每個澳洲人每年購買 56 件衣物，約15公斤，其中大部分由無法或尚未回收的合成材料製成。





澳洲時裝委員會會長希布里（Leila Naja Hibri）表示，每年本地製造和進口 15 億件商品中，澳洲人將約一半扔進垃圾堆填區。





希布里表示，「就其社會和環境影響而言，我們的行業正處於一個關鍵轉捩點。」



該計劃的目的是促進服裝的回收和再利用。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 新的《全國服裝管理計劃》（National Clothing Stewardship Scheme）旨在解決這個問題，將由環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek) 在周三（6月7日）發佈。





該計劃旨在改善紡織品的設計、回收、再利用以及循環使用，為澳洲的服裝循環方向提供到2030 年的路線圖。該計劃預計將於2024年7月開始運行。





希布里表示：「該計劃的目標是完全消除服裝廢棄物。 」





希布里希望澳洲 30 間最大的服裝零售商會參與計劃，她表示這些零售商每年售出的服裝量佔全國的總銷售量的六成。





參與品牌將為每件進口商品支付約四仙的費用，如果他們的設計易於回收，就可能會獲得回扣獎勵。



阿德里安（Adrian Jones）在雪梨的一個紡織品收集活動中。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 阿德里安（Adrian Jones）是 BlockTexx 的聯合創始人，他在昆州洛根市（Logan）經營澳洲首間大規模紡織品回收工廠，已於今年 2 月開業。





該工廠從商業合作夥伴和社區收集活動中獲取紡織品，然後將滌綸和棉混紡分解成可再銷售的成分，使它們在市面流通，遠離垃圾堆填區。





阿德里安說：「滌綸和棉混紡物在地下分解需要超過 200 年的時間。」





「在分解過程中，紡織品會產生許多有害氣體，例如甲烷，而其他化學物質可能滲入土壤，對環境造成損害。」





BlockTexx 使用一種專利化學技術將紡織品轉化為滌綸和棉花的單個構建成分，進行再次銷售。



聚酯被回收並轉化為顆粒。 Credit: Supplied BlockTexx 阿德里安表示，例如由滌綸分解的聚酯顆粒可用於注塑成型，製造兒童遊樂設備、安全帽和安全隔離欄。





棉花被可被還原為纖維素（類似於厚的黏土），可以用作水力覆蓋材料或用於土地複墾的肥料。





阿德里安表示，BlockTexx工廠今年將處置 4000 噸紡織廢物，他的目標是每年將處理量增加到 10,000 噸。



在雪梨的 Thread Together，未售出的新衣服。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 慈善機構 Thread Together 將未售出的新服裝從堆填區中轉移出來，分發給有需要的人。





皇家墨爾本理工大學（RMIT） 時裝與紡織學院院長佩恩（Alice Payne）教授表示，澳洲服裝的碳足跡每年仍可能高達 1300 萬噸。





佩恩教授表示，新的《全國服裝管理計劃》目的解決時裝業在設計階段的浪費問題。





她說：「澳洲在服裝循環性方面處於獨特的領先地位……這是一個非凡的機會。」





然而，全球服裝銷售仍在快速增長，其中包括亞洲和非洲等新興市場的推動。





如果需求如預期增長，到 2050年總服裝銷售量可能達到1.6億噸，是目前銷量的三倍。





但在全球範圍內，僅有不到百分之一的服裝被回收利用。





今年 5 月，歐洲各國政府達成了一項具有里程碑意義的決定，禁止銷毀未售出的紡織品，以控制服裝業造成的大量浪費和污染。



根據澳洲廢棄物管理協會（Waste Management Association of Australia）主席斯洛安（Gayle Sloan）的說法，像 BlockTexx 這樣的循環商業模式是一種從不需要的紡織品中賺取收入並可以更長時間地重複使用材料的方式。





她說：「這是一個讓我們有機會避免填埋和實現再利用的時機，同時也是一個非常有利的經濟機會。」



