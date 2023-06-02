紐約市中心「六四紀念館」今開幕

紐約的「六四紀念館」將是世界上唯一的同類永久性展覽，支聯會在香港開設的同類型的六四紀念館，已在2021 年關閉。





今年是六四事件的34周年，當年爭取自由民主，由學生帶領的運動被中國政府暴力鎮壓。





六四紀念館位於曼哈頓中城的黃金地段，在一棟辦公大樓的4樓，館址面積有2000平方呎。





紀念館收藏著天安門事件的物品，包括橫額、信件和一件沾滿鮮血的襯衫，亦有照片和詳細的新聞報導。



Items are displayed at the June 4th Memorial Exhibit on Thursday, June 1, 2023, in New York. An exhibit will open Friday, June 2, 2023, in New York, ahead of the June 4 anniversary of the violence that ended China's 1989 Tiananmen protests. (AP Photo/Andres Kudacki) Credit: Andres Kudacki/AP A blood-soaked shirt of reporter Jiang Lin who was beaten by armed police at Tiananmen square is displayed at the June 4th Memorial Exhibit on Thursday, June 1, 2023, in New York. An exhibit will open Friday, June 2, 2023, in New York, ahead of the June 4 anniversary of the violence that ended China's 1989 Tiananmen protests. (AP Photo/Andres Kudacki) Credit: Andres Kudacki/AP 亦包括一部八九民運期間在天安門廣場使用過的，用以印刷文宣品的「高速油印機」。





紀念館的香港部份亦展示香港在維多利亞公園舉行的燭光活動的展品，以及爭取更大民主的社會運動，亦有關於香港多場大型運動，如2014 年的佔中運動，和2019年香港反送中運動。





流亡的八九學運領袖周鋒鎖有份籌備紀念館，他在新聞發布會上表示，紀念館是「自由中國的希望」所在的地方。





他表示「因為有希望，不管經歷過怎樣的失敗，經歷過多少掙扎，夢想就在這裡」。





紀念館於今日舉行開幕禮。





另一名流亡的八九學運領袖王丹表示，設立六四紀念館就是為了永遠不忘記那些為國家的未來而犧牲的人。



A member of the June 4 Massacre Memorial Association committee and founder Wang Dan, also known as Dan Wang, listens to a question during a press conference at the June 4th Memorial Exhibit on Thursday, June 1, 2023, in New York. The exhibit will open Friday, June 2, 2023, in New York, ahead of the June 4 anniversary of the violence that ended China's 1989 Tiananmen protests. (AP Photo/Andres Kudacki). Credit: Andres Kudacki/AP 他在自己的facebook專頁寫道「就我個人的心情而言，當初那麼多市民和學生站出來，那麼多人付出了代價，我雖然也是其中之一，但34年來始終背負一種責任感，要為受難者，為那場運動，為曾經不一樣的中國，做一點事情。不僅是我，我們很多幸存者都有這樣的一種情結。」



王丹在接受《南華早報》訪問時表示，香港已經失去了在中國大陸推進民主的獨特作用，直言對於中國的民主和自由，香港已無能為力，「雙手被綁住了」。





他指，紐約是美國所有城市中中國居民人數最多的城市，也是大陸游客的熱門目的地，但他強調，紀念館的目標入場人士不僅中國人，而是全球。



中國政府官員很少承認 1989 年 6 月 4 日發生的屠殺事件，而該場民運仍然是中國審查程度最高的話題之一。





2019年，中國國防部長魏鳳和表示，國家對學生抗議者的血腥鎮壓是「正確的行動」，北京不久後表示「事件」導致241人死亡。





魏鳳和說：「中央政府採取了堅決果斷的政策來制止這場起義，由於這一決定，我們確保了國家的穩定。」





中國從未提供 1989 年暴力事件的死亡人數，但人權組織和目擊者表示，死亡人數可能達到數千人。





以往多年來，香港維多利亞公園均有數千人於6月4日聚集，以紀念天安門屠殺。但是自中國國家安全法頒布以來，香港警方已連續多年禁止有關活動。





國安法規定，參與未經授權的集會人士最高可判處監禁5年。





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