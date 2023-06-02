【六四34年】從「八九民運」到「白紙運動」：表現突出的女性示威者

去年 11 月底，中國數個城市掀起「白紙運動」，被稱為是繼 1989 年六四事件後，中國大陸首次發生大規模遊行抗議。而在這場自發性的和平示威中，女性的積極參與引起了廣泛關注。

要點：
  • 多名學者指出，女性在中國最近一次大規模的示威活動中表現突出。
  • 有人認為，這與近幾年中國女權運動的興起有關。
  • 數據顯示，中國女性的受教育程度在過去幾十年間顯著提高。
回顧中國最近一個大型示威活動的畫面便不難發現，站在前排的女性人數似乎超越了男性。

這場
被稱為「白紙運動」的示威遊行
，是為了悼念去年 11 月 24 日在新疆烏魯木齊火災中的遇難者。據報導，大火中至少有十人喪生。

有人將該次悲劇歸咎於中國政府嚴格的「清零」防疫政策，封控措施導致大樓內居民無法在火災中逃生。中國當局否認有關說法，但事件則燃點起中國民眾的怒火。

示威活動迅速席捲全國，十多個城市的市民自發走上街頭。 11 月 27 日晚，數百人帶著白紙、鮮花和蠟燭聚集在北京亮馬橋，高呼「不要核酸，要自由；不要封控，要吃飯」。
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28/11/202208:07
黃意誠是最早公開自己身份並對這個活動表示支持的「白紙運動」參與者。他向 SBS 中文證實，自己在上海烏魯木齊路的示威現場注意到很多女性積極參與的身影。

這位在三月份逃亡至德國的 27 歲北京大學畢業生說：「讓我最感到想要流淚的就是，所有舉白紙的人都是女的。(她們) 站在前面，拿著一張巨大的白紙，站在第一排和警察對峙。」
北大毕业生黄意诚.jpg
黃意誠表示，自己當場被警察逮捕後，僥倖從大巴上逃脫。他目前正在德國漢堡大學攻讀碩士學位。 Credit: Supplied by Yicheng Huang

中國女權主義的發展

與中國上一次發生的大型示威活動——1989 年的天安門民運——相比，不少女性示威者在「白紙運動」中站在前線，而在天安門民運的 21 位學生領袖中只有兩名是女性。
白紙運動中巾幗英雄她們的表現更加突出。
雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義
雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義說：「白紙革命這個符號就是由南京傳媒學院的李康夢 (女) 直接提出來的，在北京的幾個 (被逮捕的) 女生表現也非常傑出。」
Beijing Protest
2022 年 11 月 27 日 (星期日)，北京市民在亮馬橋遊行抗議，要求當局結束實施了三年的「清零」政策。 Source: AP / Ng Han Guan/AAP Image
北京大學出版社編輯曹芷馨就是被逮捕的白紙運動女性參與者之一。去年 11 月 27 日，她參加了在北京亮馬橋舉行的和平示威活動。在被警方帶走前，她錄製了一段視頻，並委託朋友在她被帶走後將其公諸於世。

她在片段中說：「在我錄下這段視頻時，我們已經有四位朋友在不被通知的情況下被上門帶走。」

「如果僅僅是因為我們出於同情而去了悼念現場 (就被拘捕)，那麼這個社會還有多少可以容納我們情緒的空間？...... 希望大家救助我們，我們不想憑空被消失。」
人權觀察 (Human Rights Watch) 的中國研究員王亞秋指出，八九民運中女性參與者人數不突出的原因之一，是因為在中國傳統認知中「政治更多是男性話題」，而女性則對家庭負責。

「中國傳統的教育就是男人們關心天下、女人們關心家庭，這對 (兩者) 對政治問題的意識是有影響的。」

她補充：「在中國的政治背景下，你所關心的社會議題總是有一定風險的。女性有一些更實際的考慮，比如家庭，這也使得她們無法在政治問題中做更多參與。」
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29/11/202208:21
馮崇義表示，他認為「白紙運動」中女性意見領袖的突出，與近年來中國女權運動的興起有關。

他說：「在八九民運之後時代不一樣了，那時候中國還沒有女權運動，而現在女權運動已經成為中國民主運動裡頭的一支重要力量。」

王亞秋對這一說法表示認同。她說，儘管當局施加了嚴格的限制，但女權主義的勢頭在中國依然強勁。
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據 Human Rights in China 報道，數名女性在「白紙運動」中被捕，其中部份人士已獲保釋。 Credit: Human Rights in China
2018 年，#MeToo 運動在中國發展到高潮，很多女性挺身而出，指控涉嫌性騷擾的人士。其中，弦子 (本名: 周曉璇) 控告央視知名主持人朱軍性騷擾案引起公眾廣泛熱議。然而，案件在去年 8 月二審中敗訴。

王亞秋說：「線下的組織越來越困難了，但是現在網上你可以看到 (女權主義) 討論還是非常積極的。」

她表示，現有的女權支持者為「白紙運動」的爆發提供了一定的群眾基礎。

「那些女性即使沒有很嚴密的組織，它還是有一個社團和聯繫在當中，所以說當整一個 (反對) 新冠疫情防控措施的事情發生之後，所有女性都走到街上去了。」

中國政府尚未公佈示威活動期間逮捕的人數，但據《華爾街日報》報導，四名因「尋釁滋事」被捕的北京女性抗議者已於 4 月獲准保釋。
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中國女性的高等教育水平

與此同時，「白紙運動」的和平示威浪潮亦
已蔓延到數千公里之外的澳洲
，許多華人走上墨爾本、雪梨和布里斯本的街頭聲援。

墨爾本的一名中國學生 Wong (化名) 向 SBS 中文表示，當他注意到很多好友在微信朋友圈同時發佈空白圖片時，他以為「手機中病毒了」。出於個人顧慮，他只透露了自己的姓氏。
我有很多朋友發朋友圈，她們幾乎都是女性。
來自中國的墨爾本留學生 Wong
Protesters holding signs.
2022 年 11 月 28 日，墨爾本華人集聚州立圖書館門口，高舉標語，支持中國正在發生的反「清零」示威活動。 Source: Getty, AFP / William West
他認為，女性積極參與抗議的原因之一，是中國現代女性的教育水平普遍較高，其中很多人接受過國外的平權教育。

他說：「中國受教育女性的比例現在已經超過了男性，這和八九六四時的比例完全是相反的狀況。」

根據 1990 年中國人口普查數據，在 15 歲以上的適工人口中，只有 4.2％ 的女性受過中學或高中教育，遠低於當時 11％ 的全國平均水平。

但中國國家統計局的最新報告顯示，當代高等教育中女生佔比超過男生。報告顯示，2021 年中國有超過 171 萬名女研究生，佔總人數一半以上 (51.5％)。
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1989 年，一群要求自由和民主的中國學生在北京天安門廣場進行絕食抗議。 Credit: Human Rights in China

女性受清零政策影響最大

但並非所有中國研究專家都認為，女權運動和中國女性教育水平的提高，是示威前線女性代表突出的原因。

墨爾本大學亞洲研究所講師卓少杰博士表示，白紙運動的爆發是因為「清零」政策嚴重影響了人民生活，女性之所以積極參與，是因為她們受到該政策的影響最大。

他向 SBS 中文標示，自己認為「白紙運動主要是民生運動」，而並非民主運動。

卓少杰博士說：「當清零政策推行的時候，(受到) 最大影響的人是女性為主，因為她們不光是工作，還要擔任持家、照顧家裡老幼 (的工作)，還得照顧自己的丈夫等。」
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2022 年 11 月 27 日，示威者在上海烏魯木齊路與警方對峙，要求放寬「清零」政策。 Credit: Supplied by Yicheng Huang
儘管卓少杰認為，「白紙運動」是人們在嚴酷的疫情防疫政策下「豁出去了」的無奈之舉，但他仍很佩服中國年輕一代的勇氣。

他說：「在這樣的一個非常緊繃的政治環境裡頭，他們還能夠站出來，我覺得這個是不得了的一種勇氣。」
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Published 2 June 2023 4:27pm
By SBS Chinese
Source: SBS
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