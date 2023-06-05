【新興職業】婚禮都要請專人拍短片放上網「呃like」！

婚禮行業有一個新的團隊成員加入：婚禮內容製作人（wedding content maker）。有別於攝影師和錄影師，他們會巧妙地捕捉到新人的可愛、坦率的時刻，用來發佈在他們的社交媒體上。他們的存在全賴互聯網。





幾個月前，Ariana Tapsell開展了業務「社交女僕」（Maid of Socials），開業後一直客似雲來——她已經計劃聘請一個團隊來滿足客戶需求。





她向SBS Feed表示：「目前對這些服務感興趣的新娘自然是在社交媒體上非常活躍的人士（網紅）。」





她會事前與新娘商量好內容，在婚禮當天用手機拍攝和錄影，然後在婚禮舉行後的24 小時內向新娘提供數百條內容，包括剪輯過、已準備好可以發佈的影音短片（reels）和 TikTok 內容。



婚禮內容製作人的興起

婚禮策劃網站Wedded Wonderland的創辦人兼總監Wendy El-Khoury表示，婚禮內容創作人這一職位在12到18個月前開始出現。





「他們當中有些人做得非常好，因為他們有巿場推廣、社交媒體方面的背景，而且他們知道如何創作內容。」





「這（婚禮）是你一生中花費最昂貴的日子之一——是一筆巨大的投資，你希望每個所愛的人都在場。所以新人會說：『好吧，給我一切，給我每一個角度、每一個話題、每一個時刻。』」



婚禮花費有增無減

根據聯邦政府網站 MoneySmart 的統計，2012 年澳洲人平均花費 36,000 元辦婚禮，而且費用有增無減。





Wedded Wonderland 定期對網站用戶進行調查，表示過去幾年受新冠疫情影響，不能公正地反映出 2023 年的成本。然而，在 2019 年，受訪者平均在婚禮上花費約 55,000 到 60,000 元。





Wendy指，還有許多其他相關費用，包括度蜜月、新娘婚前派對、美容等等。她說，婚禮規模越大，新人就越希望將之拍下來，「尤其是當涉及跨文化時。」





Ariana認同這一點：「這些新娘花了很多錢、精力和時間來籌備這一天，她們要捕捉生命中每一個部份……這自然是她們想要捕捉和分享的東西。」





一般來說，婚禮內容創作人的收費由 1,000 至 3,000 元不等。她預感在未來幾年，婚禮內容製作人可能會比錄影師更受歡迎——她說，近期的客戶中幾乎有一半沒有聘用錄影師。



將生活記錄並放上網的新時代

這份新工種是新冠疫情、流行文化和2020年開始興起TikTok的完美結合。





Wendy說：「十年八載前，Instagram 的發文經過精心策劃。它只展示你最美好的時刻……那裡的每個人都希望你只看到他們最好的作品。」





然而，她認為TikTok在封城期間興起，促使人展示生活的真實一面。





準新娘Oliva Burke是「社交女僕」的客戶，也是婚紗設計公司Kyha Studios的高級巿場推廣經理，她也同意這觀點。





「在那平台上創建內容不只是容易，而是更加容易......很自然地，因為不用太多修飾。TikTok 是非常即時的視頻內容，能夠引起人共鳴。」





TikTok標誌著在網上展示自己的方式變了——任何過份修飾或製作的東西現在有時會令人覺得過時。「去影響力」的趨勢已經表明，有影響力的網紅販賣的很多東西並非總是物有所值。





婚禮內容無需等待數周或數月進行修飾或剪輯，幾乎可以立即發放給你的朋友或追隨者。



不過，婚禮內容在某種程度上仍然是修飾過的。有格調又不過份時尚，隨意而又不過份隨便——雖然它包含有幕後的元素，而且仍然經過精心計劃。





Ariana花了數周時間與客戶一起籌備婚禮，製作情緒板和進度表以捕捉當天想要的內容。「我們所看到的是人們真正想要展示的東西的一種演變，即愛情的真實性，家人和朋友之間的時刻。」





儘管人們都想更真實地展示我們的生活，但Oliva認為，總會有充滿野心的網紅。





「（在其婚紗公司）我們為婚紗進行宣傳拍攝和製作宣傳活動，因為這為品牌定下了基調……這確實為推出一個系列奠定了基礎。」





「但真正能引起人共鳴的是真實的人——看到真正的新娘穿著你想在婚禮當天穿的婚紗，比看到穿在模特兒身上更能引起人共鳴……看到內容創作人的作品，似乎更容易實現，而不是遙不可及。」





