【要改口喇】哪些州份迎來首個國王壽辰公眾假期？

為慶祝國王查理斯三世的壽辰，澳洲多個州份本周將迎來長周末。但你知道嗎？不是所有州份都在同一天放假，而查理斯也並非本月生日。

The Coronation Of King Charles III - Balcony

英國王室加冕後現身白金漢宮陽台。 Credit: Cover Images/Cover Images

2023年6月12日下星期一，將是1951年以來部份澳洲人首次為國王壽辰而放假——僅限於新州、維州、南澳、塔州、首都領地和北領地。這六個地方把每年6月第二個星期一定為君主的壽辰，是法定的公眾假期。

英女王去年9月逝世後，西澳和昆州已率先慶祝首個國王壽辰。這是因為昆州的假期是在10月第一個星期一，即今年10月2日。

西澳大部份地區是9月最後的星期一，今年為9月25日；Port Hedland和Karratha則有自己的國王壽辰假期，在8月第一個星期一。

為何君主壽辰是固定日子？

1748年，英國人開始每年慶祝君主的壽辰。直到1901年加冕的愛德華七世，因其生日在10月，天氣寒冷令戶外活動不便，而改在夏季6月慶祝。

不過，澳洲當局從1788年開始到1936年，都是慶祝君主的實際生日，後來才跟隨英國改到年中；西澳和昆州為了分散公眾假期到各個月份，後來又改到其他日子。

實際上，查理斯三世是在1948年11月14日出生，但幾乎每個英聯邦國家都在不同日期為君主慶生：今年，英國是6月17日，新西蘭是6月5日，加拿大是5月22日。
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Published 5 June 2023 4:43pm
By Koma Cheng
Source: SBS