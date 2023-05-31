百多個移民及社區組織表態支持「原住民之聲」入憲

同時， 有超過 110 個移民及社區文化組織均表示會支持將「原住民之聲」入憲。而這些團體亦公布了一項聯合決議，呼籲所有澳洲人共同努力以確保公投能夠成功。





來自麥覺理大學法學院激進中心改革實驗室（Radical Centre Reform Lab）的憲法律師莫里斯（Shireen Morris）是幫助組織達成有關聯合決議的其中一名人士。她說，據一些民意調查顯示， 在家裡說另一種語言的人士更有可能支持今次公投。她認為，這顯示在不同民族背景的澳洲國民當中，贊成將「原住民之聲」入憲這個公投是抱有很大的支持。





莫里斯又說：『這是我們向在澳洲歷史上放棄了許多東西的原住民表達一種回饋給他們的機會，我認為這亦是為什麼有許多移民對原住民的困境深表同情。』





澳華社區議會的社區參與主任 Diana Lin（林女士）表示，「原住民之聲」公投為澳洲不同的社區提供了一個團結一致的機會。她亦呼籲所有人士支持原住民和傾聽他們發自內心的呼聲，並與所有社區一起建立一個和諧和繁榮的國家。同時，今次公投亦標誌著對解決澳洲原住民在歷史上所經歷的不公義的問題邁出了重要一步。



不過，並非所有移民及文化團體都支持將「原住民之聲」入憲。





發起一個名為「多元文化反對原住民之聲入憲聲音」組織（Multicultural Voices Against the Voice）的達烏德表示，他支持在憲法上承認原住民，而原住民之聲應該是一個通過立法產生的機構，而不是將之放入憲法之內。





他認為，雖然總理艾巴尼斯及原住民的一些領袖表示，原住民之聲並不會在每一項決定上有駕馭政府的能力，但是他卻擔心這並非真實的情況。





達烏德說：『將原住民之聲入憲，將是對憲法作永久性的修改，並且可以被時任的政府使用，目前是工黨政府，但我們不知道未來如果由自由黨執政會發生什麼事，將來如果是自由黨政府，那麼，他們是否可以用此作為藉口，說是原住民之聲建議我們這樣做或是建議向移民或難民關閉我們的邊界。因此，改變憲法將可能令時任的政府濫用這個組織和制度。』





達烏德還表示，如果原住民之聲成功入憲，其他少數群體可能也會要求建立一個諮詢機構， 令社會分裂。





澳洲一名華人 Steve Khouw 也持相同的觀點。他說，雖然原住民和托勒斯海峽島民需要獲得憲法上的承認，但將原住民之聲納入國會，是會將社會進一步分裂。





來自塔州的原住民律師和資深活躍分子曼塞爾（Michael Mansell ）是另一名反對將將原住民之聲入憲的人士。





他說，原住民之聲並沒有真正授權給原住民，因為它不能提供服務，不能賺取金錢，不能制定法律，不能提供資金，也不能提供土地。





不過，莫里斯則認為曼塞爾是因為原住民之聲不夠激進而不符合他的要求，但她認為這是一項重要、深刻、適度但意義深遠的改革。





聯邦反對黨原住民事務發言人普萊斯（Jacinta Price）本身亦是原住民，但她卻反對原住民之聲，認為對該提議的細節所知的仍然甚少。而要原住民之聲的公投取得成功，公投必需要獲得大多數州的大多數選民的支持。而在澳洲的歷史中，如果一項公投提案缺乏兩大政黨共同支持的情況下，公投通常都會失敗。究竟大家對此公投又有些甚麼看法呢，明天的《大眾論壇》亦會討論這個話題。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。







