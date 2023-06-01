「她們」在危難環境尋求警察幫助 卻被「無視」慘死暴力之下

讀者請注意，本文內容涉及針對原住民的親密伴侶的暴力行為。





根據國家統計數據，原住民婦女被謀殺的可能性是非原住民婦女的八倍。澳洲犯罪學研究所編制的數據顯示，其中很大一部分歸因於親密伴侶的暴力行為。





研究於本周公佈，調查了從 2000 年開始， 20 年間澳洲各地 151 名原住民婦女和女孩的死亡事件。幾乎所有這些婦女和女孩都遭受過親密伴侶的暴力，無論是他們的丈夫或同居配偶（72.2%）、男友（15.9%）或前伴侶（5.9%）。犯案者既有原住民也有非原住民。





雖然這些統計數據描繪了一幅嚴峻的景況，但透過數據幾乎無法深入了解她們所經歷的整個暴力情況及其對婦女、兒童和家庭的影響。他們的故事不幸地在數字中變得無聲。





研究還顯示，幾乎這一些遭受親密伴侶暴力襲擊的原住民婦女都曾與警察接觸，希望尋求幫助。然而，很多婦女並未得到可能可以「救她們一命」的支援。



數字背後失去的女性

在調查的案件中，遭受暴力對待的人已經死亡，所以非常依賴驗屍記錄。這些記錄讓人們得以深入了解他們在生前（包括死亡）所遭受的暴力經歷。





調查發現死於遭受親密伴侶暴力對待的原住民婦女的平均年齡為 35 歲。最小的只有十多歲，最大的已經 60 多歲。





這些記錄還為她們的死因提供圖解細節，毫無疑問地表明婦女所遭受的痛苦。





在調查研究過那些女性中，有 61.6% 死於持續數小時的鈍器外傷。罪犯不僅用身體對伴侶造成傷害，而且他們更使用其他物品，例如岩石、混凝土塊、柵欄和家具傷害「她們」。





這一些發現意味著襲擊並不一定在家中進行，說明了證人（其他家庭成員、鄰居、路人）有機會代表受害者撥打緊急熱線 000 去阻止這些家暴的可能性。當然，在我們檢查的案例中有這方面的證據。





在撰寫本文時，151 宗案件中的 106 名罪犯已被通過司法程序追究有關刑責。然而，並非所有人都被判謀殺或誤殺罪名成立。





從調查的案例中，其中 41.7% 是母親。其中七名死亡的婦女更是孕婦。





記錄還顯示，這些婦女的孩子中有 25% 目睹家庭暴力，可能包括謀殺。這發現很重要，因為這加強了在這些情況下為兒童提供創傷知情照顧的必要性。



警方的介入或不足

婦女需要巨大的勇氣去尋求支援，許多人不得不衡量向警方報告暴力行為的風險和好處。





例如，向警方報告家庭暴力即意味著有孩子的人必須向兒童保護服務機構報告。這種恐懼是由於原住民會特別受到兒童保護服務的影響，接受原生家庭外照顧的兒童中有 42.2% 是原住民和托雷斯海峽島民。





原住民婦女在尋求幫助時也會被捕，除了有可能被誤認為為肇事者，亦有可能因為逾期罰款等其他問題。





有一次，原住民Yamatji 婦女馬拉利(Tamika Mullally)幾乎被她的伴侶毆打致死，但警察逮捕了她和前來幫助她的父親。她的孩子查理後來在她和父親被警方拘留期間，被她的伴侶殺害。



許多人會記得羅伯塔（Roberta）的案例，她曾成為 2022年澳洲廣播公司《4 Corners 》節目《還有多少？》的主角。訪問中更加展示一段錄像顯示，警方未有認真對待羅伯塔的傷勢，還清晰地告訴她不要再致電。





研究發現，警方一直存在不遵守與家庭暴力有關的一般命令。例如，警方沒有對施暴者進行背景調查以確認是否有限制令，來確定受害者可能面臨的風險水平。





調查還發現，警方通常不會按照受害人要求的家庭暴力令來保護他們。一些警員詢問受害人是否真的希望他們的伴侶出庭，迫使受害人事後反思自己對自身安全的決定。





個案中也發現警方類似不願對違反家庭暴力命令而採取行動的情況。這種模凌兩可的模式意味著可能會失去防止出現悲劇結果的重要機會。



對這次研究中的案件進行了 17.9% 的審訊和調查的法醫（不願透露姓名）報告說，根據他的經驗，如果不是因為執法機關出現機構性種族主義（Institutional Racism），「就是懶惰的警察」。





「（他們）只是想簡單地結束調查。或者，這可能是文化上的無知。」





鑑於維州警察局長最近向 Yoorrook 司法委員會發表的聲明，這一點意義重大。承認「我們對原住民的警務工作受到系統性或結構性種族主義的影響」，這種種族主義「未被發現、未受到檢查、未受到懲罰或沒有受到適當的制裁」，並「對幾代原住民家庭造成重大的傷害」。



其他警察管轄區表示，他們「不相信我們存在系統性種族主義」，但同樣承認他們的警隊成員「交流著種族主義和性別歧視、厭惡女性的觀點」。





對昆州警察局回應家庭暴力的調查發現，他們對家庭暴力關係的情勢和權力失衡缺乏了解。





該報告指出，這領域存在嚴重的資源不足，這導致出現被動的、有時是短暫的改革。而在前線，這可能會導致人們對警察會否達到他們的期望感到困惑。



警方需要做得更好

法醫將繼續調查和報告原住民婦女的死亡事件。因此，現在全國大多數司法管轄區都就家庭暴力死亡進行審查。





審查這些數據的團隊需要包括原住民專家，以進一步調查原住民女性所經歷的種族主義、性別歧視和厭女的行為。





警方需要建立更有效的問責流程和措施，這樣他們就會意識到他們的做法會影響生活。遭受過暴力的原住民婦女和女孩應該得到謙恭、尊重和有尊嚴的對待。與她們合作並幫助她們得到安全始終是警方工作的核心。這篇文章和研究提醒了警方，警方可以而且必須做得更好。





這些婦女的生命很重要。她們受到我們家庭和社區的喜愛和重視。我們需要通過確保未來的家暴倖存者不會像過去的那樣失望。





克里普斯 (Kyllie Cripps) 是莫納殊大學(Monash University)文學院社會科學學系，哲學、歷史與國際研究院，莫納殊原住民研究中心的教授和主任。





她從澳洲研究委員會獲得與該特定項目無關的項目資金。作者感謝維州司法和社區安全部作為國家死因庭資料系統的來源機構，以供本文引用研究的來源數據。





作者衷心感謝新南威爾士大學博士候選人、人權律師和研究助理 Marijke Bassani 對本研究的貢獻。 Marijke 與研究人員一起努力管理這項研究的倫理、編碼和案例分析。作者感謝新南威爾士大學法律與司法學院和新南威爾士大學 Scientia 項目的支持去完成本研究。



