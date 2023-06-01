【塞車日常】2023 墨爾本最塞車地段公開

墨爾本市平均每個工作日都有超過 950 萬次流量出行，到底哪個地段及十字路口的車流量最多？





維州交通和規劃部（Victorian Department of Transport and Planning）最近公開了最新交通數據，墨市最繁忙的地段是位於 Collingwood 的 Hoddle Steet 和 Victoria Parade 的十字路口。





根據部門對 2023 年 2 月至 4 月的平日交通流量分析， Hoddle Steet 和 Victoria Parade的十字路口每天約有高達 95,000 輛汽車的交通流量。



根據最新交通數據，墨市最繁忙的地段是位於Collingwood的 Hoddle Steet 和 Victoria Parade 的十字路口。 Credit: Google map 雖然這個位於 Collingwood 交通熱點是最繁忙的路段，但並非最「塞車」的十字路口。





墨市最塞車的十字路口則位於市中心CBD，根據目前數據，高峰期車速最低的路段（即路面非常擁堵）是位於 Southbank 的 Kings Way。



根據目前數據，高峰期車速最低的路段（即路面非常擁堵）是位於 Southbank 的 Kings Way。 Credit: Google map 維州交通和規劃部正努力以智能道路計劃（Smarter Roads program）緩解墨爾本交通擠塞，並在網絡中安裝新技術，數百個實時交通監控鏡頭將被添加到繁忙道路上，計劃目標是分析交通量，並相應改變交通燈的順序。

