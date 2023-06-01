【她的力量】失業男半空打開飛機門 盡責空姐肉身擋門獲大讚

本月26日韓亞航空航班在半空時一名男子強行打開逃生門，一名空姐在強風及機身搖晃的情況下以肉身擋 門，直到客機安全降落。

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本月26日韓亞航空航班在半空時一名男子強行打開逃生門，一名空姐在強風及機身搖晃的情況下以肉身擋 門，直到客機安全降落。 Credit: 韓媒 MBN

 本月26日韓亞航空一架由南韓濟州飛往大邱的內陸線客機，OZ8124航班在離地面約250米的半空時，一名30歲李姓男子，報稱因失業承受壓力，感覺憋悶希望趕快下機，而強行打開機上逃生門。

當時機上載有194人，有乘客受驚出現呼吸困難等症狀。
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據韓媒
mbn.co.kr 新聞報導
，事發時飛機降落的電視片段畫面中，可見一名空姐在強風及機身搖晃的情況下，奮力擋住打開的逃生門，更以肉身擋 門，直到客機安全降落。

有乘客憶述，該男子試圖跳機時，空姐曾向乘客呼叫「請幫幫我」，於是坐在那邊的數名乘客協助拉回並制伏男子。

當時機上情況混亂，一名空姐隨即在緊急逃生門拉上安全欄，並張開雙臂，以自己的身體擋住出口。

儘管情況危險，風大且機艙搖晃，空姐仍堅守在應急門前，直到所有乘客安全下機。

據稱，這名空姐一向責任心強，盡職盡責。這位空姐英勇敬業行為，獲網民大讚。

事後當地警方以違反《航空保安法》拘留這名30歲李姓男子。
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Published 1 June 2023 10:06am
By Peggy Tsoi
Source: SBS