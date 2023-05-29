澳航於符合一條件國際航班提供免費上網

澳航於部份符合條件國際航班提供免費Wifi服務。

Qantas aircraft are seen at Sydney Airport, in Sydney, Wednesday, August 22, 2018. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING

澳航於部份符合條件國際航班提供免費Wifi服務。 Source: AAP / AAP Image/Dan Himbrechts

從周二開始，澳航將在少數國際航班上提供高速 Wi-Fi，但僅限於飛機飛越澳洲時。

此舉是到2025年底之前讓整個澳航國際機隊啟用 Wi-Fi 的第一步，以便在超遠程Project Sunrise 航班上提供 Wi-Fi。

在剛開始時，澳航9條由空中巴士A330-200 和波音737機型運營的航班，將在飛越澳洲時提供 Wi-Fi 。

航線包括雪梨至新加坡、登巴薩(Denpasar)、雅加達和馬尼拉，墨爾本至新加坡和登巴薩；布里斯本到新加坡，莫爾斯比港(Port Moresby)，和珀斯到新加坡。

據了解，選擇這些航線提供Wi-Fi，是因為它們有一半以上的航程都在澳洲上空，並在為澳航 WiFi 服務提供支援的 Sky Muster 衛星覆蓋範圍內，讓乘客有時間另一半的航程中下載最新的節目或播客。

而關航線的來回航班均會提供Wi-Fi服務。

例如，在每天從雪梨飛往新加坡的 QF81 航班，八小時的行程中幾乎有一半是在澳洲境內度過的。

飛機在 Sky Muster 衛星覆蓋區域內停留時間短的的航線，例如新西蘭已被排除在名單之外。

雖然飛往澳洲的其他國際航空公司也有提供 Wi-Fi，但速度通常不足以支援所有使用服務的乘客。

因此，大多數航空公司會向經濟艙乘客收取費用，有時還會向商務艙乘客收取 Wi-Fi 費用，以限制其使用。

澳航行政總裁喬伊斯(Alan Joyce) 在 3 月份透露，航空公司目標是在 2025 年底在國際航班上提供免費 Wi-Fi，屆時新的 A350-1000 飛機將啟用 Wi-Fi。

喬伊斯表示，澳航希望確保這項服務與 2017 年在國內航班推出時一樣好。
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旅遊雜誌《Executive Traveller》的主編David Flynn表示，從 5 月 30 日起，在選定的航線上增加的 Wi-Fi， 將受到希望在坐飛機時仍想與外界保持聯繫的旅行人士的歡迎。

他認為，當這些航線上的飛機，大部分時間都在澳洲上空，並且在 NBN Sky Muster 衛星的覆蓋範圍內，澳航的決定是理所當然。

「從東海岸首府城市飛往新加坡的航班，一半時間都在澳洲上空，而從雪梨或墨爾本飛往巴厘島的航班，幾乎三分之二航程都在澳洲上空。」

他並希望有關試驗計劃，能很快擴大到包括從雪梨和墨爾本到印度的航班。

「無論是處理工作、觀看串流影片，還是只是與地面上的家人和朋友保持聯繫，旅客越來越習慣在國際航班上使用 Wi-Fi。」

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Published 29 May 2023 2:24pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS