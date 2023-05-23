【決心改善延誤率】捷星頒佈新規要求乘客提早登機

數據顯示上月有近一成來往雪梨和墨爾本的班機被取消，其中捷星的航班延誤和取消情況最為嚴重。

مسافران در حال سوار شدن بر یک پرواز ملبورن-سیدنی جت‌استار

捷星航空要求乘客提早辦理手續和登機，以改善延誤狀況。 Source: AAP

聯邦基建及運輸經濟研究局（BITRE）最新公佈的4月份數據顯示，捷星航空（Jetstar）當月航班超過四成有延誤，8.1%即約600個航班被取消。

為改善狀況，捷星今日（5月23日）宣佈有關辦理登機和關閉閘口的新規定，以確保客機可以準時完成登機程序並起飛。

新規下，國內及澳新之間的航班原本在起飛前30分鐘截止鐘辦理登機手續，提早到40分鐘；國際航班原本為45分鐘，提早至1小時。登機截止時間也從原本起飛前的15分鐘，提早至20分鐘便關閉閘口。
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數據也顯示，澳洲航空（Qantas）是4月份航班取消率第二高的航空公司，達到3.6%，即290個班機。延誤率則超過四份之一，低於維珍航空（Virgin）的三份之一。

澳航旗下轉營鄉鎮地區航線的QantasLink數據最佳，逾八成班機準點起飛和降落，取消率為3%。

另外，取消率最高的航線是來往雪梨和墨爾本，4月幾乎有十份之一（9.5%）旅客無法成行。

與此同時，最新數據也預測，澳航在2023財年有望錄得約250億元的利潤，打破2018年160億元的紀錄。

由於來往雪梨、墨爾本和布里斯本「黃金三角」的需求增加，該公司預測到6月底，國內航班的運載力將達到新冠疫情前的104%。

不過國際運載力則預測只恢復到超過八成，低於原計劃，包括墨爾本來往香港的航線重啟屢次被推遲。
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Published 23 May 2023 2:21pm
Updated 32m ago 2:23pm
By Koma Cheng
Source: SBS