【決心改善延誤率】捷星頒佈新規要求乘客提早登機

聯邦基建及運輸經濟研究局（BITRE）最新公佈的4月份數據顯示，捷星航空（Jetstar）當月航班超過四成有延誤，8.1%即約600個航班被取消。





為改善狀況，捷星今日（5月23日）宣佈有關辦理登機和關閉閘口的新規定，以確保客機可以準時完成登機程序並起飛。





新規下，國內及澳新之間的航班原本在起飛前30分鐘截止鐘辦理登機手續，提早到40分鐘；國際航班原本為45分鐘，提早至1小時。登機截止時間也從原本起飛前的15分鐘，提早至20分鐘便關閉閘口。



數據也顯示，澳洲航空（Qantas）是4月份航班取消率第二高的航空公司，達到3.6%，即290個班機。延誤率則超過四份之一，低於維珍航空（Virgin）的三份之一。





澳航旗下轉營鄉鎮地區航線的QantasLink數據最佳，逾八成班機準點起飛和降落，取消率為3%。





另外，取消率最高的航線是來往雪梨和墨爾本，4月幾乎有十份之一（9.5%）旅客無法成行。





與此同時，最新數據也預測，澳航在2023財年有望錄得約250億元的利潤，打破2018年160億元的紀錄。





由於來往雪梨、墨爾本和布里斯本「黃金三角」的需求增加，該公司預測到6月底，國內航班的運載力將達到新冠疫情前的104%。



