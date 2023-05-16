【終於到澳洲】玩法大不同 一文看清點拎澳洲香港免費來回機票

香港政府為刺激香港經濟，推出「你好，香港」（Hello Hong Kong）旅遊推廣活動，在本年較早時已透過香港數間航空公司，包括：HK Express、香港航空及國泰向全球旅客贈送免費機票。





繼早前一輪（四月至五月）香港政府送出由香港出發，前往中國內地及 26 個國家機票後，五月至七月再送出多張由不同國家出發前往香港的來回機票。



國泰在其官方網頁發佈有關免費機票詳情。 Credit: Cathay Pacific

國泰派發免費機票時間表：

在五月至七月的活動中，國泰航空送出2,890張機票美國來往香港、1,555張機票加拿大來往香港、6,020張機票澳洲來往香港、10,602張機票南韓來往香港。得獎者可以獲得免費單人經濟艙往返機票，由當地指定城市出發前往香港。澳洲與香港來回機票將分別由澳洲四個城市：雪梨、墨爾本、珀斯、布里斯本出發，由 2023年5月29日12 PM（AEST）開始送出。而有別過往玩法，是次採取先到先得方式舉行。



國泰機票抽獎日期及時間：

英國往返香港：2023年5月9日至15日（名額已滿）



德國/瑞士往返香港：2023年5月（名額已滿）



以色列 Tel Aviv 往返香港：5月10日至16日



南韓往返香港：2023年5月16日12pm



美國往返香港：2023年5月17日5pm 至5月23日11.59pm PST



加拿大往返香港：2023年5月17日6pm 至5月23日11.59pm PST



澳新往返香港：2023年5月29日12pm 至6月4日11.59pm AEST



印度/尼泊爾/巴格達/阿聯酋往返香港：2023年5月22日12pm至5月28日





如果想參與有關免費機票活動，必須年滿 18 歲，並登記成為國泰會員。





根據過往的免費機票活動，參加者除了要提供電郵、手機號碼及國泰會員號碼，亦可能需要回答3-5 條問題，才能成功參與活動。





同時在填寫表格中，需使用你在國泰航空會員資料中註冊的姓名，不可修改。由於機票不能作轉讓或修改，建議參加者在註冊時確認個人資料與護照上姓名相符。





旅行期限為2023年5月29日至2024年2月28日。機票最短停留期為2天，最長停留期為1個月。 而且部份日期（Blockout）並不適用。





旅客將負責適用於機票的所有稅費和附加費以及任何重新預訂或未出現的費用。





雪梨出發直飛航班附加費及稅約為：543.5 澳元





墨爾本出發直飛航班附加費及稅約為：526 澳元





布里斯本出發直飛航班附加費及稅約為：549.5 澳元





珀斯出發直飛航班附加費及稅約為：543.5 澳元



