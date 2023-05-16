【加稅都唔知？】調查顯示澳洲國民交稅比十年前增三成

根據該項調查，只有百分之 13 的受訪者表示，相信政府新的一份財案將會降低通脹，而有近四成（39%）的受訪者表示， 相信財案會使通脹惡化。





另外，亦只有三分之一的人士認為財案將有助於改善經濟，同時，亦只有兩成的選民表示，他們的財務狀況會因為今次財案而有所改善。





調查亦發現，有超過四成（41%）18 至 34 歲的年輕選民對預算案的看法較為樂觀，相比一些50 至 64 歲的選民，只有百分之 25的人對今個財案感到樂觀。





至於兩黨聯盟的支持率則增加至百分之34，了一個百分點 ，而工黨在兩黨的領先優勢亦縮窄至百分之 55比百分之45， 比之前低了兩個百分點。





不過，對總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 的支持度則升了 4 個百分點，到至百分之 57。 但反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 的支持度亦有增加，由原先的百分之33升至百分之36。





另外，根據該報的另一項分析亦指，由於澳洲人在過去一年，國民的工資均有上升，而即使考慮到通貨膨脹的因素，澳洲國民實際的人均個人入息稅額，已從 2013-14 年的 6556元升至 2023-24 年預計的 8617 元。





因此，每人平均繳納的入息稅，是比十年前增加了三成，這也證實了大家比以往承擔更多的稅務負擔，以資助政府擴大的開支。



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