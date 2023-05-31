【新鮮出爐】2023 全球最佳航空公司排名

根據航空公司安全評級網站 AirlineRatings.com 的最新報告，新西蘭航空（Air New Zealand）被評為 2023 年全球最佳航空公司。今次是新西蘭航空來第 7 次獲得這個殊榮。





網站的主編托馬斯（Geoffrey Thomas）說：「在網站的客觀分析中，新西蘭航空在許多關鍵領域都排名第一，儘管前五名最佳航空的得分其實亦非常接近。」





新西蘭航空今年擊敗 2021 及2022 年的冠軍卡塔爾航空（Qatar Airways），奪得榜首。



排名的先後主要考慮到 11 項關鍵標準，其中包括：機隊年齡、乘客評價、公司盈利、投資評級、產品服務供應和員工關係。





澳洲的航空公司維珍（Virgin ）及澳航（Qantas）保持2022 年的位置，分別排行第 6 和第 7。





新加坡航空（Singapore Airlines）獲得最佳頭等艙航空公司獎（Best First Class airline），維珍澳洲及維珍大西洋則獲得最佳機組人員獎（Best Cabin Crew）。





最佳機上娛樂（Best-In-Flight Entertainment）和最佳高級經濟艙獎（Best Premium Economy）就由阿聯酋航空（Emirates）獲得，而澳航（Qantas）則獲得最佳貴賓室獎（Best Lounges）。





新西蘭航空贏得最佳經濟艙獎（Best Economy Class），而卡塔爾航空連續第四年獲得最佳商務艙獎（Best Business Class）以及最佳餐飲獎（Best Catering）。





至於今年進軍澳洲市場的廉航Vietjet 獲得兩個獎項，分別是最佳廉航航空（Best Ultra Low-Cost Airline）和最佳廉航餐飲獎（Best Low-Cost Airline Catering）。



2023 全球最佳航空公司排名頭 25 名

1. 新西蘭航空 Air New Zealand





2. 卡塔爾航空 Qatar Airways





3. 阿提哈德航空 Etihad Airways





4. 大韓航空 Korean Air





5. 新加坡航空 Singapore Airlines





6. 澳洲航空 Qantas





7. 維珍澳洲/維珍大西洋 Virgin Australia/Virgin Atlantic





8. 長榮航空 EVA Air





9. 國泰航空 Cathay Pacific Airways





10. 阿聯酋航空 Emirates





11. 漢莎航空/瑞士航空 Lufthansa / Swiss





12. 北歐航空SAS





13. 葡萄牙航空 TAP Portugal





14. 全日空航空 All Nippon Airways





15. 達美航空 Delta Airlines





16. 加拿大航空 Air Canada





17. 英國航空 British Airways





18. 捷藍 Jet Blue





19. 日航 JAL





20. 越南航空 Vietnam Airlines





21. 土耳其航空 Turkish Airlines





22. 夏威夷航空 Hawaiian





23. 荷蘭皇家航空 KLM





24. 阿拉斯加航空 Alaska Airlines





25. 聯合航空 United Airlines

