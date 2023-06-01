【咁恐怖？】專家警告人工智能可能導致人類滅絕

聯邦工業及科學部長胡錫克（Ed Husic） 將於明日（2／6）公布一份由全國科學及技術委員會有關新興科技的報告，以及有關如何實現「安全和負責任」的人工智能的討論文件。





而來自世界各地一群領先科技的專家及數百名高管和學者於周二（30／5）亦聯署了一份聲明，警告人工智能技術應被視為一種社會風險，並與大流行病和核戰所造成的危害處於同一級別。同時，他們亦認為人工智能是對人類生存產生潛在威脅。





這份聯署聲明是由人工智能安全中心（Centre for AI Safety）公布，原因是這些專家們越來越擔心人工智能的發展給人類帶來的風險，並認為應該對有關科技進行監管和技術。





簽署聲明的人士包括谷歌 DeepMind 的行政總裁、發展ChatGPT 的開發商 OpenAI 和人工智能初創公司 Anthropic。





該份聲明說：『減輕人工智能滅絕（人類）的風險應該與大流行病和核戰等造成其他社會大規模的風險並論， 並應該成為全球優先處理的事項。』





在該份聲明發表之際，亦有越來越多人擔心人工智能所帶來的潛在危害。 現時人工智能中所謂的「大型語言模型」的最新進展， 例如是ChatGPT 和其他聊天機械人所使用的系統引發了大家擔憂人工智能很快便可以利用大規模的方式用於傳播錯誤信息和宣傳工作，甚至可能會令數百萬白領的工作崗位消失。





有些人更相信，如果不採取任何措施減緩人工智能的發展，最終它可能會變得足夠強大，以至於在幾年內造成大規模的社會破壞。





全球領袖和一些在這個行業的專家，例如 OpenAI 的領導人已經呼籲對人工智能技術進行監管。





而一直被吹捧為人工智能教父的辛頓 (Geoffrey Hinton) 亦是該份聲明的聯署人之一， 他亦已經在五月時以人工智能「存在風險」為由而退出了谷歌。





不過，亦有一些懷疑論者認為人工智能技術仍然不成熟，亦不足以構成生存威脅。 說到現時的人工智能系統，他們更擔心短期的問題，例如有關技術展示一些有偏見和不正確的會應，而不是構成長期的危險。





但其他人則認為人工智能進步迅速，以至於它已經在某些領域超越了人類水平的表現，並且很快就會在其他領域超越人類。 他們說，人工智能技術已經顯示出先進能力和理解力的跡象，這讓人擔心一種可以在各種任務中達到或超過人類表現水平的人工智能「人工通識智能」（artificial general intelligence）或 A.G.I.可能會很快便會取代人類。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。