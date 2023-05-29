人工智能走入課堂 將大大改變教學模式

要點： 儘管一些學校禁用人工智能，但一些人認為它可以幫助孩子學習；

一些人認為，可以研發人工智能教學方法以滿足學生不同學習風格的需求；

想像一下，由奧巴馬（Barack Obama ）講解歷史或由麥當娜（Madonna）教授音樂，在人工智能下都變得可能。

有人擔心人工智能會為學習和教學帶來負面影響。因此，在一些學校中甚至禁用人工智能。然而，越來越多的技術專家認為人工智能將徹底改變學生學習的方式。





西澳數據科學創新中心（WA Data Science Innovation Hub）主任詹金斯（Alex Jenkins）希望教育部門不僅只是擔憂人工智能 ChatGPT 等工具帶來的剽竊問題，還能夠考慮人工智能可以幫助孩子們學習的潛力。





他說：「我相信機會將是巨大的。」



不再按照學生「平均水平」教學

詹金斯希望在未來的學習中，所有孩子都有機會發揮他們的潛力，但這意味著需要改變目前的教育方式。





他表示：「目前的課堂模式可以追溯到工業革命時期，它在很長一段時間內為我們提供了良好的服務，但亦有其局限性。」



詹金斯先生說，目前的教學方法對學習特定概念設定了期限，而且，教師多數並無時間因材施教。 Source: Getty / ER Productions Limited 教師一般在學校規定的時間內工作，同時需教授班上 20 至 30 名學生。詹金斯表示，老師別無選擇，只能按照學生的平均水平進行教學，這意味著一些學生落後，而成績優異的學生也沒有機會挑戰自我。





他以數學課為例。





「數學課會涉及多個知識點，比如計算，一旦掌握了計算，就會轉向學習分數。」





「一些孩子在學習分數之前並未掌握計算，這讓他們的學習變得更加困難。」



顯示學生數學學習歷程的圖表。 詹金斯表示，學生通常會在某個階段因為沒有掌握之前一些知識而感到困惑。





他建議利用人工智能採用精通模式的教學方法，即學生在掌握了前一個知識點之後才轉向下一個。



圖表顯示人工智能的支援如何可能有助於改善數學學習成果。 詹金斯說：「這種模式已被證實可以改善學生的教育成果，但由於我們還未擁有這樣的資源，迄今還沒有這樣做。」





「我們只有一個老師，但如果把人工智能視為一個教學助手，那麼老師就有30個人工智能助手去輔助學生學習，這就改變了教學模式。」



針對不同學習風格研發教育方法

人工智能可以針對每個學生的長處和短處來輔助學習。 如果他們在某些特定方面存在差異，或是缺乏語言技能，又或是缺乏某方面技能，那麼人工智能可以進行個性化教學。



人工智能可以讓所有學生以最適合他們的方式接受教育。 Source: Getty / JohnnyGreig 「對特定概念可能有三四種不同的學習方式，可以從不同角度去學。」





詹金斯表示，人工智能可以通過可視化、聲音、圖像或視頻等不同方式教授學生。



提高澳洲的教育成果

詹金斯表示，人工智能助手將產生類似輔導老師（tutor) 的影響。





他說：「就輔導而言，它可以讓低於平均水平的學生變成高於平均水平的學生，也可以讓普通學生變成優秀學生。」





詹金斯相信，人工智能為學生提供的一對一支持，將提升學校整體的學習水平。





「這通常會大幅提高計算和讀寫能力等多領域的平均教育水平。」





生產力委員會2022年的一份報告發現，在澳洲，每年有 5% 到 9% 的學生在讀寫或計算方面沒有達到年級水平的預期。





該報告繼續指出，這些學生需要「有針對性的支持」。





報告指出：「研究表明，有針對性的干預是有效的，特別是小組學習或一對一輔導。」





「密集、有針對性的支持讓教師能夠專注於少數學生的需求，提供與他們的理解能力高度匹配的教學。」





澳洲不少家長認同，更加個性化的學習方法能夠帶來益處。





越來越多的家庭轉向在家教育（homeschooling），這些家庭中有很多人認為，澳洲的主流學校並不適合他們的孩子。



教師不會被人工智能取代

澳洲教育聯盟（AEU）主席希索普（Correna Haythorpe）表示，當我們討論此類技術對學校的影響時，教師處於前線位置，這是非常關鍵的。



她表示：「教師最能決定如何為各種需求的學生提供最有效的學習計劃；通常情況下，可能涉及使用額外的教育資源來補充傳統的教學方法。」





她指，需要考慮效果、學生安全以及在課堂上使用人工智能的潛在方式。她表示，該聯盟目前正在就此問題諮詢其會員。





詹金斯表示，將人工智能整合到課堂中並不會讓教師變得無用。





「我希望大家不要將此想像成某一種場景，即教室裡擺滿了50 部筆記本電腦，學生們只是坐在那里和電腦一同學習。」





他強調：「教師絕對是不可或缺的。」



詹金斯先生說，他設想即使人工智能的應用更為廣泛，教室中亦需要老師。 Source: Getty / Donald Iain Smith 人工智能讓老師能夠花更多時間進行課堂互動，有更多時間鼓勵學生，與孩子們進行社交互動和小組活動。





「技術不會取代教師，它將提升教師的水平，確保他們盡力為學生提供最好的幫助。 」





據詹金斯介紹，有線上教育平台已經可以利用聊天機器人技術，使用軟件模擬與學生進行類似人類對話，幫助他們學習。



在澳洲課堂擁抱人工智能

詹金斯說，人工智能技術目前可以在合適的教室電腦上使用，但在未來，這種技術可能不需要傳統的鍵盤輸入界面。





儘管現在很難想像，但他表示未來幾乎有無限可能。





他說，在課堂大規模應用人工智能之前，獲得正確的技術和方法的確很重要，但他不明白為甚麼澳洲學校還未開始將人工智能的使用融入到課堂中，去探索它的運作方式。







「讓我們部署這項技術，每天使用半個小時，比如採用這種模式做半小時的數學練習，然後看看效果如何。」





詹金斯表示，未來一年內就有可能在課堂中使用人工智能。





今年2月，聯邦教育部長祈雅（Jason Clare）與各州教育廳長舉行會議時，就人工智能在教育領域的應用作出討論。



