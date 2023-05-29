【TikTok伸冤】美國網紅雪梨超速：辯稱「緊張搵路」以免撞牆

Sophia 是一名來自美國洛杉磯的網紅，亦是一個泳衣網店的創辦人兼設計師。她在社交媒體 TikTok 及 Instagram 分別擁有 10.7 萬及 2.4 萬名追隨者。





她日前 在 TikTok 上發佈一段影片 ，表示自己在雪梨市中心地底隧道 (Cross City Tunnel) 駕駛期間以時速約 100 公里行駛，而時速限制則為每小時 80 公里。





她說：「原來隧道內有測速相機。」又指，在美國，只有偵測駕駛者衝紅燈的相機而沒有測速相機。





事發在 5 月 18 日 (星期四) 的上午時份。片段中顯示了新州稅收局提供的相片，顯示事發當時涉案車輛旁邊沒有其他車輛。



美國網紅 Sophia 在社交媒體上就自己涉嫌在雪梨超速駕駛的行為伸冤。 Credit: TikTok/ @sophiainsydney 同時，相片亦顯示，涉事車輛當時的車速為每小時 101 公里，而車速限制顯示屏亦清楚顯示每小時 80 公里的時速限制。





Sophia 在片段中表示，自己在有其他車輛在旁邊的情況下會駕駛得更好，因為「這能顯示出我應該駕駛的速度」。



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但她亦承認，自己當時沒有留意車內的時速計。她說：「我專注於路面，因為我不想撞向牆壁。」





她說：「我只是專注於駕駛，當時的壓力亦相當大。我當時在嘗試找出應該前往的方向，尤其這是我第一次在道路的另一邊駕駛 (右軚) 的國家駕駛。」





Sophia 又表示，「作為一個美國人」，她能在毋須進行駕駛測試的情況下取得新州駕駛執照，即「未有學識澳洲駕駛法例」。





她表示，正考慮是否就有關罰款及扣分提出上訴。她辯稱，自己「是第一次在這條隧道中駕駛」，而且仍在適應在澳洲駕駛。



但 Sophia 續指，向她借出車輛的朋友「Bryce」表示，超速 21 公里是「太過份的」。





而 TikTok 上的不少留言亦指，她的超速行為「無法辯駁」，又指「你前面清楚寫著時速限制 80 公里」。





一名用戶稱：「超速 21 公里是瘋狂的，絕非情有可原。」





另一人則諷刺指：「因為你緊張地駕駛，就可以魯莽了，好的。假如你撞倒人，但你有很好的意圖，也是沒有問題的。」





而一則留言更指：「親愛的，我的一名堂表親就是因為好像你這些超速的駕駛者而喪命。如果你不懂得安全駕駛，就不要駕駛了。」



一名用戶則說：「這是你第一次 (在隧道內) 駕駛並不重要。你不熟悉法例不代表可以毋須接受觸犯法例的處分。」





更有人表示，Sohpia 來澳已有三年，質疑她是否真正不認識道路守則。此外，除了時速限制的告示牌外，隧道內亦已放置設有測速相機的警告牌。





亦有一名來自昆州的用戶表示，新州的罰則已經較低。「在昆州，超速 21 公里的罰款是 $646。」





另一個留言說：「讓她上訴吧！我也想知道 (上訴) 的結果將是如何。」





